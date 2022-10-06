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失智長輩失禁 5招改善尷尬

記者廖靜清
紙尿褲能幫助長輩保有如廁的隱私尊嚴，可以練習感知尿液、移動到廁所解尿。(本報資料照片)
紙尿褲能幫助長輩保有如廁的隱私尊嚴，可以練習感知尿液、移動到廁所解尿。(本報資料照片)

68歲張太太外出聚餐，好友們在席間談笑風生，突然一股尿騷味飄來，場面頓時尷尬，她連忙拉褲子並去洗手間整理儀容，大家笑說：「年紀大了就是這樣。」張太太因此感到焦慮，日後不太敢出門，人際社交斷鏈後，失智症狀也隨之惡化。

台灣愛力思失智症中心創辦人簡均穎說，長輩罹患失智症之後，一定會面臨大小便的照護問題，病程到了中重度，幾乎都會出現失禁情形。失禁也是患者及其家屬最惱人的症狀，包括是否該使用紙尿褲？用了之後是不是就無法擺脫？到底該不該讓長輩使用紙尿褲呢？

失智患者 失禁比率高四倍

隨著年齡增長，失禁是身體老化表現之一，但不是正常老化必然的結果，而失智症患者發生失禁的比率更是一般同齡人的四倍，主要是因為大腦功能逐漸喪失，不知道有尿意、不知道廁所在哪裡、忘記怎麼上廁所。照顧者應仔細觀察生理、心理以及環境因素的影響，與醫護人員討論解決方法。

長輩失禁了，家屬除了無奈、生氣，不妨藉由輔具訓練如廁，一方面提升生活品質，一方面訓練如廁增加自理性和自尊心。簡均穎說，當長輩有失禁困擾，家屬會立刻想到包尿布，但這是長輩守護尊嚴的最後一道防線，被迫包上紙尿布，反而會出現各種身心問題。

定時排尿 可降低失禁頻率

初期可先嘗試定時詢問、定時排尿引導，並仔細記錄飲水與排尿狀況，找出規律性或安排規律作息，把尿排乾淨了，藉此降低失禁頻率。若失禁情況嚴重，目前成人紙尿褲也有針對不同需求、患者行動力而改良設計的褲型紙尿褲，就像是內褲一樣可以自行穿脫，可訓練手腳肌肉

改良的褲型紙尿褲能保有長輩如廁的隱私尊嚴，可以練習感知尿液、移動到廁所解尿，包括脫離對尿布的依賴。依據不同的失智病程，長輩需要的紙尿褲類型也會有所不同。簡均穎提醒，對失智長輩要多點耐心和關心，同理他們因認知功能障礙的行為、情緒變化，才能有助於延緩失智惡化。

5招改善失禁

1.建立規律如廁習慣：定時定量飲水、定期上廁所

2.善用輔具協助改善：改良褲型紙尿褲能自行穿脫

3.增加骨盆肌肉運動：訓練下肢力量，強化骨盆肌

4.改變日常生活型態：減重、戒菸及少攝取咖啡

5.改善居家環境動線：廁所位置明顯標示

長輩若失禁，定時排尿可降低失禁頻率。此為示意圖。(本報資料照片)
長輩若失禁，定時排尿可降低失禁頻率。此為示意圖。(本報資料照片)

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