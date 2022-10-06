上夜班生理時鐘紊亂 小心罹癌風險增

生理時鐘紊亂的人可以經由「光照治療」獲得改善。(圖：工研院提供)

生理時鐘（circadian clocks）是一種通用的計時機制，地球上的細胞和人類身體功能中，大約是以24小時為一周期的節律重複運作。愈來愈多研究顯示，晝夜節律紊亂導致的慢性失調，已被確認是多種健康問題的危險因子，甚至是引發癌症 的證據之一，但潛在機制目前仍不清楚。

為找出晝夜節律與癌症的相關性，華盛頓州 立大學研究團隊（WSU）與美國能源部太平洋西北國家實驗室（PNNL）的生物資訊專家合作研究，由14名健康年輕人在華盛頓州立大學斯波坎健康科學中心的睡眠實驗室內，待了七天，其中半數模擬三天夜班工作，另一半則模擬三天白班工作。

完成模擬輪班工作後，受試者維持和人類生物節律相同的例行程序，包括在恆定室溫下以半斜躺姿勢保持清醒24小時，期間施以光照且每小時給予相同零食，並每三小時採集一次血液樣本。

模擬夜班 DNA 損傷敏感性增加

結果顯示，模擬的夜班時間表，明顯改變了與癌症標誌性途徑相關基因的正常晝夜節律，但模擬白班的安排，DNA修復途徑顯示節律基因顯著聚集，且和夜班不同；和白天工作者相比，夜班工作者血液中，分離出的白血球可看到更多DNA損傷證據。研究人員認為，曝露於模擬夜班後，導致內在和外在DNA損傷敏感性增加。

曾經是美國華盛頓州立大學博士後研究員的Bala Subrahmanya Chakravarthy Koritala，現在是辛辛那堤兒童醫院醫學中心的研究科學家，也是論文主要作者。2022年初她接受Oncology Times的專訪表示，人類基因和生理的一半表達，遵循著24小時晝夜節律的循環機制，這具有醫學意義。

她進一步表示，在現代社會，每周七天、每天上夜班已逐漸普遍，流行病學證據也顯示，夜班工作者罹患癌症的風險增加；因此，了解夜間工作者罹癌風險的生物分子機制，對於制訂臨床診斷和預防策略具重要意義。

專家：可接受光照療法

在目前的研究中，研究人員發現一個新的機制，即DNA修復的晝夜節律失調和DNA損傷增加，就是夜班工作者癌症風險增加的潛在原因。從這項研究中確定的遺傳目標，可能有助於開發生物標誌物，協助夜班工作者早期發現癌症風險。

職業有成千上萬種，包括護理人員及24小時輪班人員等，很多從業人員都得面對夜間工作的現實壓力，要改變工作及生活作息型態並不容易。Koritala認為，這些夜班工作者或許可透過服用褪黑激素或接受光照療法，來改善晝夜節律紊亂對健康的影響。

不過她也強調，雖然少部分研究顯示褪黑激素可能控制癌症患者的腫瘤生長，但晝夜節律恢復在褪黑激素治療癌症中的作用，還有待進一步研究。