腦中風年輕化 三高是禍首

遠離腦中風應避免高血壓、高血脂、高血糖，減少壓力，平時多運動、不吸菸。此為示意圖。（本報資料照片）

台北市副市長蔡炳坤先前陪同台北市長柯文哲出席餐敘時，突然因出血性腦中風 昏迷送醫，而發作前幾乎沒有症狀；台灣藝人納豆同樣也是無預警發生出血性腦中風；台灣知名健身達人「筋肉爸爸」則是在37歲時，因缺血性腦中風送醫。

飲食西化、生活習慣都有關

根據台灣健保署統計，腦中風患者有年輕化趨勢，專家分析與飲食西化、生活習慣變差有關，若不改善，這類情況會愈來愈嚴重。

林口長庚腦中風病房主任張庭瑜腦中風高風險因子從過去至今都指向「三高 」高血脂、高血糖、高血壓 。據健保署分析2021年腦中風患者的前十大共病，第一位為原發性高血壓，人數達18.3萬人，占當年度因腦中風患者的比率達43.8%；其次為高血脂症占18%；第三位為第二型糖尿病占15%。其餘共病依序為混合型高血脂、高血壓心臟病、頭暈及目眩、便祕、純高膽固醇血症、其他高血脂症、失智症等。

張庭瑜表示，三高一直以來都是腦中風的高風險因子，三高導致心血管不佳，連帶也會出現心臟疾病的問題，至於便祕應該是中風後臥床導致的結果，腦中風患者急性期過後，行動大多不便，有些會因此失能，活動大幅下降，極可能間接增加便祕的發生率。

發生過一次腦中風，最擔心「二次中風」發生。張庭瑜表示，過去的研究顯示，無論缺血性或出血性腦中風，再次中風的比率約落在10%，以長庚醫院的數據觀察，再次中風的比率為7%。二次中風大多與不規則服藥，或是未做好飲食、生活作息控制有關，近年積極介入治療，希望患者能定期回診，也降低再次中風的比率。

少油少糖多運動防二次中風

至於二次中風嚴重程度是否會超過第一次？新光醫院神經科主任連立明說「不一定」，會因個人的生活型態、三高病情、血管阻塞程度等而不同。因此首次中風後，飲食須少油、少糖，且多運動、戒菸，改善生活型態，才有可能避免二次中風。

台灣腦中風學會理事長李俊泰說，遠離腦中風應避免高血壓、高血脂、高血糖，若有三高問題應按時服藥，並利用心電圖檢查等方式，早期發現心房顫動，而男女腰圍應不超過80及90公分，平時多運動、不吸菸，若有腦中風家族史應提高警覺，而曾有中風病史者一定要持續追蹤，以防二次中風。

台灣健保署署長李伯璋呼籲，已經被診斷有三高的民眾，一定要定時服藥，定期針對心臟、腦部做檢查，同時也要維持良好的生活習慣，運動、規律作息等。