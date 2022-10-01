我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

中美又對上了…女籃世界杯 中國將爭冠

增肌提升免疫力 醫師教40歲後養肌2關鍵

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天氣轉涼，面對疫情還有感冒病菌來襲，提升免疫力是一大關鍵，但除了吃保健品、多吃蔬果、作息規律之外，其實肌肉量也跟免疫力息息相關。

知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師分享，肌肉能夠儲存免疫系統所需要的蛋白質，並分泌免疫相關的細胞激素，當肌肉量減少，免疫力也會變差，且免疫力失衡時，也會導致肌肉更難生成，形成惡性循環。尤其40歲之後，肌肉流失的速度會加快，因此年紀越大更不能忽略肌力的鍛煉。想要養出好肌力，可以透過以下兩大方法：

一、鍛鍊核心肌群

平常只有飯後散步的運動習慣嗎？其實有氧運動主要是幫助提升心肺功能，增肌效果較不明顯。想要鍛煉肌力，建議可以選擇核心訓練，像棒式、深蹲等等。陳炯瑜醫師分享：「核心肌群就像身體的樹幹一樣，當樹幹越強壯，全身的肌肉就越穩定，肌肉也較不容易流失。」不過醫師也特別提醒，如果中高齡者想要鍛鍊核心，建議先尋求專業運動教練的協助，避免姿勢錯誤反而傷了關節。

二、補充蛋白質攝取

蛋白質是肌肉合成的重要營養素，建議日常中要攝取足夠的蛋白質，尤其在有運動的狀態，每日蛋白質攝取量建議為1.5-2公克/公斤。日常中可以選擇富含蛋白質的食物，像是雞胸肉、蝦子、毛豆等。而目前市面上也有許多標榜高蛋白的飲品，陳炯瑜醫師也補充，這些營養品的確可以幫助肌肉生成，但前提是你有在做重力訓練，如果都不運動只補充蛋白質，就只是多攝取的熱量，是不會長肌肉的。

不過許多中高齡者，卻經常因為關節疼痛問題而不敢運動，每天久坐或躺者，長久下來導致肌力快速流失，甚至出現肌少症，也可能造成免疫力較低的問題。陳炯瑜醫師建議，如果要幫助中高齡者找回靈活力，可以透過施打 I CARE PRP+ 優適骨來保養關節，有別於傳統的PRP，可萃取更高濃度的生長因子，能促進組織修復，進一步緩解疼痛，再透過專業醫療團隊給予合適的運動規劃，一步步養出好肌力，也找回好免疫力。

【延伸閱讀】

流汗流太多傷身？　正確補水不能只靠水！

蛋白質不是健身才要吃！　幫助發育、防止肌肉流失全靠它

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55231

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 蛋白質 免疫力

上一則

多汗、盜汗傻傻分不清？中醫師分析報你知

延伸閱讀

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折
肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症
留住優格好菌 營養師教你最佳食用時機

留住優格好菌 營養師教你最佳食用時機
純天然綠健飲強化免疫力非常重要

純天然綠健飲強化免疫力非常重要

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

新「四高」威脅 愛吃這東西恐害腎臟病

2022-09-25 01:00
騎腳踏車運動可加強腿部肌力，鍛練肌力。（記者簡慧珍／攝影）

兩件事沒做到 七旬婦長期吃保健食品跌倒仍骨折

2022-09-29 05:38
「超人操」，採站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（記者王昭月／翻攝）

肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

2022-09-29 04:50
(取材自健康醫療網)

多吃海鮮不會比較厲害 醫曝「養精」關鍵：不孕還有機會

2022-09-24 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

夜多尿是攝護腺惹禍？正常老化？醫揭「夜尿症」迷思

2022-09-30 00:45
已逝英國女王伊麗莎白二世被外界認為是成功老化的典範，她愛狗成癡，養過30幾隻柯基犬，陪伴一生。（路透）

學英國女王優雅老化 高齡醫學專家解密4關鍵

2022-09-24 02:00

超人氣

更多 >
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機