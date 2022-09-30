「以食治疾 勝於用藥」 談更年期中醫藥膳養生

圖片來源 ／健康醫療網

女人過40歲開始覺得容易累，腸胃總是不舒服，一旦感冒，也要一二個禮拜才會好；到45歲時月經不規則，經量改變，甚至熱潮紅、情緒起伏、焦慮、夜間流汗、皮膚乾燥、精神不集中，可能是開始進入停經前期了。衛生福利 部臺中醫院翁淑雯醫師指出，更年期是指女性荷爾蒙量降低（荷爾蒙值可至婦產科抽血確認），且至少十二個月沒有來月經，通常發生在50歳左右。

中藥調理緩解更年期不適 搭配食補「這一味」

更年期症候群這些問題通常在停經前數年就會有，有時至停經後還是有。內經提到「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也」，因此中醫認為，由於天癸竭，腎氣虛，任衝脈衰而進入停經，但由於自然的生理變化造成在停經前後的身心不適，可以靠中西醫共同治療。

針對更年期症狀，中醫以滋腎養陰，溫腎扶陽，調衝任為主。翁淑雯醫師說，中醫除了可以使用中藥減緩更年期症候群之外，也強調食物補益的重要性。中醫典籍《內經》便說：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣」。

舉例來說，中醫認為栗子甘溫、益氣厚腸、補腎氣，亦為內經五果之一。而清朝慈禧太后便愛吃栗子，在清廷檔案便記載她曾利用桂花栗子糕來補氣益血、調理脾胃。乾隆皇帝也喜歡食栗子雞，認為栗子能養胃健脾、補腎強筋，甚至還寫了《食栗》詩來詠讚栗子的益處。另外在明代醫家李時珍的《本草綱目》也有提及蘇東坡弟弟蘇轍因腰腳病困擾而用栗子來當食療的案例。這些都是前人基於「人之性厭於藥而喜於食，以食治疾，勝於用藥」寶貴經驗的累積。

食補考量個人體質與四季特性 正確調養請諮詢中醫

翁淑雯醫師表示，中醫也注重外在四季變換對人體內在的影響，強調春生夏長秋收冬藏的規律，而避免在春「逆之則傷肝」，在夏「逆之則傷心」，在秋「逆之則傷肺」，在冬「逆之則傷腎」的可能傷害。因此在選擇藥食時，除了考量食材的季節性與美味之外，最好還能諮詢中醫師以因應四季特性與個人體質差異來選擇合適的藥膳進行正確調養。

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資料來源：健康醫療網

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