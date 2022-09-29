肌力流失恐有失能風險 練這3招對抗肌少症

「超人操」，採站姿，雙手向上伸展，同時雙腳踮起腳尖，引體向上。雙手擺放向下，雙腳屈膝微蹲，雙手往後擺放，每回10下。（記者王昭月／翻攝）

台灣高雄70歲婦人在家跌斷左股骨，術後因少活動，肌力大幅流失，物理治療師提醒，若忽視不理會，會增加跌倒與骨折的風險，嚴重則可能導致臥床及失能，絕對不可不慎。

收治婦人的活力得「樂活健康診所」指出， 年老或缺活動力，很容易造成肌力流失導致跌倒、失能等問題，這名婦人本身瘦小、營養不良，並有慢性病病史，長期服用藥物，這些因素都引起肌力流失，尤其跌斷左股骨動了手術 後，因缺乏活動讓肌力大幅下降！

物理治療師孫偉傑說，長非輩要改善肌肉 流失，平日多攝取蛋白質 、維生素D與C，除此，大部分上了年紀同時伴有骨質疏鬆問題，可考慮多補充鈣質，但最好的方式是平時「運動養肌」，增強骨骼肌強度，促進活動與身體功能。

孫偉傑建議，肌少民眾民日可做些「單腳伸直抬臀」、「登階旋轉軀幹」及「超人操」等運動，1天做2至3回。

他說，單腳伸直抬臀操的作法是先平躺、雙膝彎曲、抬臀，其中1腳向上伸直，另一腳踩地板，交叉重複做，每回做五次，這項運動可訓練背肌及腿部肌肉。

其次，登階旋轉軀幹操則採站姿、雙手往前平舉，一腳膝蓋彎曲踏上階梯，雙手及軀幹朝踏上階梯的那一腳旋轉，交叉重複做，每回10下，可訓練雙腿及雙手手臂肌力，訓練平衡。