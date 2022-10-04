醫師養生 跑步或快走 每天做伸展操

葉文凌每天做10至20分鐘伸展操，避免骨頭再斷一次。(圖：台灣羅東博愛醫院提供)

「我把工作視為人生的挑戰。」62歲的羅東博愛醫院院長葉文凌笑說，最大興趣是工作，實在有點奇怪。向來以目標管理的他提到，人生每個階段，可透過流程化來完成當時訂定的目標，例如這兩年他在羅東博愛醫院成立了運動中心。

葉文凌是足球 員出身，從學生時代到現在接任院長，運動早已融入生活之中。然而，現在每天都有不少會議與活動，相當忙碌，無法在固定時段去踢球，因此目前的運動是跑步或快走，一周四至五天，運動場域遍及馬路、學校、跑步機等處。

葉文凌有僵直性脊椎炎，其併發症如髖關節容易退化，多年前他因沒熱身就踢球，曾把股骨頸踢斷，從此就痛定思痛，會花時間做柔軟運動，每天至少騰出10至20分鐘做伸展操，深怕骨頭再斷一次。

回想念台大EMBA時，葉文凌一天到晚吃喝玩樂，體重一度逼近90公斤，血壓 飆高，驚覺「這樣不行」，兩年前開始減肥，至今維持70公斤的標準值。

葉文凌的飲食，以攝取蛋白質 、蔬果食物為主，一般人蛋白質需求量是體重每公斤0.8公克到1.2公克，中老年人則是1.5公克，而雞豬牛肉的純蛋白質占比22%到28%不等。以他70公斤為例，就需要105公克蛋白質，得進食約420公克的肉量。

葉文凌說，如果純蛋白質攝取量不足，又沒有運動，中年以後，骨鬆肌少症會隨之而來。因此他持續運動，為了讓自己老年不躺床，繼續生龍活虎。