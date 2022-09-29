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沒喝醉就對健康無害？別把「酒精」想得太簡單

健康醫療網／記者賴欣平報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

小酌怡情？喝酒助眠？在現代社會中，酒精性飲料的觸及性相當高，且常自然的融合在各類型社交活動中，導致許多人容易忽略，它其實是具有「依賴性」的成分。台灣衛生福利部國民健康署菸害防制組提醒，無論飲用何種酒類，都會增加各種健康和社會危害的風險，包含精神和行為障礙、肝硬化、某些癌症和心血管疾病等主要非傳染性疾病；亦可能發生道路交通事故、暴力和自殺造成的傷害，且值得注意的是，這些風險會隨著飲酒量、飲酒頻率及單次飲酒量的增加而上升。

酒精使用程度自我檢測10大題

根據國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心於西元2022年1月發布的研究調查顯示，臺灣地區「有害酒精使用」盛行率介於9.85%～12.45%之間。何謂有害酒精使用？其定義為酒精使用障礙確認檢測 (Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT) 中，所獲分數 ≥ 8分者。

（表格製作／健康醫療網）

將檢測表所得的數字加總起來，即為酒精使用疾患確認檢測的得分，若男性總分≧8 分，女性≧4~6 分，代表飲酒情形已達到問題性飲酒的程度，需進一步評估或建議尋求專業協助。

喝酒易臉紅？小心飲酒提高罹癌及失智風險

飲酒沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，此外，台灣近半人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險，更不適合喝酒；更何況喝酒會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險，在新冠肺炎防疫期間避免喝酒，更能維持良好的抵抗力。>

根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒及被哺乳嬰兒的健康，應避免攝入酒精。

資料來源：

1. 臺灣成癮學會會員、台灣司法精神醫學會會員暨知名身心診所院長楊聰財醫師

2. 衛生福利部國民健康署

3. 台南市政府衛生局

【延伸閱讀】

男子酒醉倒地叫不醒　送醫竟是腦出血險送命

酗酒、酒駕、戒酒改不掉？「酒精使用障礙」自我檢測，應以疾病治療！


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55232


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