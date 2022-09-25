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預防失智另類走秀 91歲嬤首度披白婚紗圓夢

記者謝進盛／台南即時報導
91歲陳林阿嬤實現披上白婚紗願望，會場暨浪漫又令人動容。（圖 ／奇美醫學中心提供）
91歲陳林阿嬤實現披上白婚紗願望，會場暨浪漫又令人動容。（圖 ／奇美醫學中心提供）

台灣台南市永康區烏竹社區24日晚有場另類婚紗秀，經奇美醫學中心等單位協助，25對銀髮族披上白色婚紗伴隨薩克斯風音樂走紅地毯，91歲陳林阿嬤實現披上白婚紗願望，會場暨浪漫又令人動容。

這項名為「智繪美好‧白金璀璨」樂齡智繪作品暨圓夢婚紗秀，24日晚在永康區烏竹失智友善館舉行，歷經1個月籌備，邀請25對銀髮族長輩參加。

影片來源：聯合新聞網

91歲陳林阿嬤在烏竹社區已住40年，與老伴生前從事家禽飼育，阿嬤參加烏竹失智友善館多元化活動8年多，在老師們教導拿起畫筆學習創作；也因當年與老伴結婚沒能披上婚紗、穿上禮服，更沒有戴上婚戒，另一半過世後更添遺憾。

昨晚走紅毯時，陳林阿嬤特別搭配整理妝髮穿上婚紗，在兒子陪同走上紅毯，圓了她這一輩子憧憬婚紗夢，台下鄉親則熱情鼓掌，不少人還激動紅了眼眶。活動也展出「智繪美好作品」，透過作品與長者共享創作樂趣。

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，南市於2021年成為高齡社會都巿，2019年奇美醫學中心於永康區推動失智友善社區，迄今已邁入第4年，今年招募失智友善志工277人、失智友善天使5056名、失智友善組織288家，持續深入社區推廣失智症預防與友善概念。

奇美醫學中心護理部專員陳岑佩也說，院方結合社區在地文化特色與失智症非藥物治療，舉辦藝術繪畫工作坊、預防及延緩失智症活動，設計長者生命歷程與生理能力連結課程，今年更以「人」、「時光」為核心概念，結合在地文化與懷舊元素，設計出長輩體能與技能累進課程，融入個人成長經歷元素，如三合院古厝、大人物自畫像、古錐人物塑像，加深長者對自身生命歷程印象增加，進而能預防與延緩失智。

參與走秀的銀髮族長輩難得披上白婚紗走秀，活動前眾人忙最後準備。（圖 ／奇美醫學中...
參與走秀的銀髮族長輩難得披上白婚紗走秀，活動前眾人忙最後準備。（圖 ／奇美醫學中心提供）
91歲陳林阿嬤實現披上白婚紗願望，會場暨浪漫又令人動容。（圖 ／奇美醫學中心提供...
91歲陳林阿嬤實現披上白婚紗願望，會場暨浪漫又令人動容。（圖 ／奇美醫學中心提供）
活動也展出「智繪美好作品」，透過作品與長者共享創作樂趣。（圖 ／奇美醫學中心提供...
活動也展出「智繪美好作品」，透過作品與長者共享創作樂趣。（圖 ／奇美醫學中心提供）

失智 醫學 天使

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