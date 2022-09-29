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康普茶 飯後喝最好

許政榆
對咖啡因敏感者，如孕婦、幼兒、失眠患者不適合飲用康普茶。（本報資料照片）
對咖啡因敏感者，如孕婦、幼兒、失眠患者不適合飲用康普茶。（本報資料照片）

近年健康風潮興起，康普茶(Kombucha)不僅帶有酸甜氣泡感，還能促進腸胃消化、代謝，不少女星更把康普茶用來減肥。營養師表示，康普茶為發酵飲品，當中含豐富各類營養素，帶有自然果香風味，是愛喝飲料又想維持健康的好選擇。

台灣營養師鄭文怡解析，康普茶可以用任一種茶葉當基底，例如紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，再加上水、糖與紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質）發酵而成。

鄭文怡說，康普茶以茶葉為基底，含有天然茶多酚與兒茶素，且發酵過程中會產生糖、酒精與二氧化碳，因此帶有微甜的氣泡感。發酵過程中，酒精會轉換成醋，加上紅茶菌本身含有醋酸，最終產品的pH值會下降，使得康普茶同時具有茶香與果醋風味。

另外，營養師林俞君表示，康普茶也有人會添加蔬果、全穀根莖類食材，與醋酸菌、乳酸菌、酵母菌等一起發酵，也會因使用基底茶的不同、發酵時間長短等，做出不同風味的康普茶。

林俞君指出，康普茶中含有茶、蔬果酵素，不僅含有這兩種食材的營養素，還包括蔬果的植化素，及茶多酚、兒茶素等，具有抗氧化、抗發炎功能，也能促進體內代謝，還有礦物質等微量營養素，有助於人體機能運作。

此外，康普茶透過多種益生菌種發酵，因此內含多種益生菌的代謝產物，包括醋酸、乳酸，有助於維持腸道健康環境，讓好菌可以在腸道內生長。

林俞君說，因康普茶本身較多茶味，並帶有酸甜感，市售的康普茶種類、品牌很多，有時廠商為了讓口味更好喝，會在康普茶內加糖作調味，建議民眾選購時，可注意營養標示中，精緻糖量不超過10到20g的品項較佳。

不少女星喝康普茶瘦肚，成為女孩眼中的「減肥聖品」。林俞君說，康普茶有助於促進新陳代謝，也有「解饞」的功效，對於減肥的民眾是很好的選擇。而康普茶中含有糖分，飲用前可注意包裝上的營養標示，計算好每日攝取熱量，便可安心飲用。

此外，康普茶不適合空腹喝，最佳飲用時機應為飯後。

咖啡因敏感、腎病者 不宜飲用

營養師提醒，康普茶的基底是茶，每100cc約含有3到5毫克的咖啡因，對咖啡因敏感者，如孕婦、幼兒、失眠患者不適合飲用，或可選擇用無咖啡因的茶做基底的康普茶，例如南非國寶茶等。

康普茶成分包括茶、糖、水及紅茶菌，有糖尿病、代謝疾病的民眾，應注意每日含糖量攝取。

另外，康普茶中含有蔬果發酵物，蔬果內也含有礦物質成分，腎臟代謝功能不佳者，建議先和主治醫師、營養師討論。

康普茶是由茶、糖和紅茶菌母（SCOBY）一起發酵而成的飲料，喝起來酸酸甜甜且帶有...
康普茶是由茶、糖和紅茶菌母（SCOBY）一起發酵而成的飲料，喝起來酸酸甜甜且帶有氣泡口感。（本報資料照片）

咖啡 糖尿病 失眠

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留住優格好菌 營養師教你最佳食用時機

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