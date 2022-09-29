專家觀點／花些錢做檢查 可能救一命

秘書平日幫老闆準備茶水。

某日，老闆口渴，發現秘書沒準備，老闆問原由。

秘書：「因有時幫您準備了，您也沒用啊！」

老闆：「你平常拜拜，準備了各種牲禮，神明有享用嗎？沒有享用，妳還不是下次也會準備？」

古語說：「祭如在，祭神如神在。」用心與否存乎一心，事實上，醫師對病人看診也是一樣。

很多藥物，例如高血壓 、高血脂藥物，病人時常忘了吃或故意省去不吃，但醫師還是得開藥，醫師的用心，病人要能體會，病人不吃，可能是醫師解釋不清楚或真的忘了。

不過話說回來，用心對待每一位病人是醫師的天職，但目前醫療制度，每個醫師都醫療負荷過重，常常有心有餘而力不足之嘆。

年紀資深的醫師都知道，每位病人的病情千變萬化，而病人全身那麼多零件，哪個零件會出問題，有時真的難以掌握，唯有長期不間斷看診，久而久之，才能了解病人整體健康狀況。

然而，智者千慮必有一失，例如B型肝炎帶原者容易長肝癌，如果只幫他驗肝功能、胎兒蛋白，甚至超音波，有一天如果病人說肚子脹，給予服用脹氣藥，沒有改善，等到有一陣子之後肚子大起來，才警覺到大事不妙，安排大腸鏡才發現是大腸癌在作祟。這種聲東擊西的病情，在中老年人身上特別多，但由於台灣醫療體制之規定，病人沒有症狀不能排某項特別檢查，除非自費，因此，病人也要養成自己花錢做些自費檢查，一方面才不會為難醫師，一方面花點小錢，說不定救了自己一條命。

總而言之，秘書不幫你準備茶水，就自己準備；花點錢做檢查，知己知彼，互相協同，如此天下太平，自己健康也才有保障。（作者為台大醫學 院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）