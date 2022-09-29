我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

專家觀點／花些錢做檢查 可能救一命

許金川

秘書平日幫老闆準備茶水。

某日，老闆口渴，發現秘書沒準備，老闆問原由。

秘書：「因有時幫您準備了，您也沒用啊！」

老闆：「你平常拜拜，準備了各種牲禮，神明有享用嗎？沒有享用，妳還不是下次也會準備？」

古語說：「祭如在，祭神如神在。」用心與否存乎一心，事實上，醫師對病人看診也是一樣。

很多藥物，例如高血壓、高血脂藥物，病人時常忘了吃或故意省去不吃，但醫師還是得開藥，醫師的用心，病人要能體會，病人不吃，可能是醫師解釋不清楚或真的忘了。

不過話說回來，用心對待每一位病人是醫師的天職，但目前醫療制度，每個醫師都醫療負荷過重，常常有心有餘而力不足之嘆。

年紀資深的醫師都知道，每位病人的病情千變萬化，而病人全身那麼多零件，哪個零件會出問題，有時真的難以掌握，唯有長期不間斷看診，久而久之，才能了解病人整體健康狀況。

然而，智者千慮必有一失，例如B型肝炎帶原者容易長肝癌，如果只幫他驗肝功能、胎兒蛋白，甚至超音波，有一天如果病人說肚子脹，給予服用脹氣藥，沒有改善，等到有一陣子之後肚子大起來，才警覺到大事不妙，安排大腸鏡才發現是大腸癌在作祟。這種聲東擊西的病情，在中老年人身上特別多，但由於台灣醫療體制之規定，病人沒有症狀不能排某項特別檢查，除非自費，因此，病人也要養成自己花錢做些自費檢查，一方面才不會為難醫師，一方面花點小錢，說不定救了自己一條命。

總而言之，秘書不幫你準備茶水，就自己準備；花點錢做檢查，知己知彼，互相協同，如此天下太平，自己健康也才有保障。（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

高血壓 醫學

上一則

「肺動脈栓塞」要注意 胸痛呼吸急促是前兆

下一則

康普茶 飯後喝最好

延伸閱讀

我的經驗／急性扁桃腺膿瘍 喉痛如刀割

我的經驗／急性扁桃腺膿瘍 喉痛如刀割
張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
競選鑽石吧第四區市議員 鄧嘉猷動起來

競選鑽石吧第四區市議員 鄧嘉猷動起來
葉浩康復理療專科引進最新儀器完善復健效果

葉浩康復理療專科引進最新儀器完善復健效果

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

新「四高」威脅 愛吃這東西恐害腎臟病

2022-09-25 01:00
一項新研究表示，每天喝2-3杯咖啡，有助益壽、降低心血管疾病機率。(Pexels)

快看世界／新研究：每日2-3杯咖啡 有助延年益壽

2022-09-28 12:10
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
(取材自健康醫療網)

多吃海鮮不會比較厲害 醫曝「養精」關鍵：不孕還有機會

2022-09-24 01:45
已逝英國女王伊麗莎白二世被外界認為是成功老化的典範，她愛狗成癡，養過30幾隻柯基犬，陪伴一生。（路透）

學英國女王優雅老化 高齡醫學專家解密4關鍵

2022-09-24 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

腰痛是腎虛？中醫師教你五大穴位自救

2022-09-23 01:30

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷