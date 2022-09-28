脂肪囤積部位看健康 「大肚腩」慢性病風險高

男性比女性更容易出現腹部脂肪，可能引起心臟病、脂肪肝等慢性病。（本報資料照片）

過多的體脂肪會危害健康，眾所周知，但越來越多證據顯示，不同部位的脂肪對健康的危害程度並不相同。

被女性視為大敵、影響美觀的「橘皮組織」，其實是較無害的皮下脂肪。皮下脂肪是一種不穩定的脂肪，位於皮膚下方，導致脂肪團形成擠壓到真皮，多數囤積在大腿和臀部，形成所謂「梨形身材」，雖然有礙美觀，但實際的危害最小。

至於男性常見圓滾滾的啤酒肚，則是對健康危害甚大的內臟脂肪，易形成所謂「蘋果形身材」，這種脂肪在肌肉 與腹部器官之間形成堅硬內層，一般認為它會將化學物質和激素釋放入血液而導致炎症，也可能引起各種慢性病，如心臟病 與脂肪肝。

最近有一項研究總結了兩者的風險差異，相較於皮下脂肪，內臟脂肪含量多的人，罹患心衰竭的風險多出三分之一。德克薩斯大學研究人員針對2399名70至79歲的人，進行12年的追蹤，結果顯示肌肉內的脂肪具有發炎性。

「梨形身材」，雖然有礙美觀，但實際的危害最小。（本報資料照片）

臀腿脂肪

對健康的威脅★

這是女性最討厭的脂肪囤積部位，但事實上是危害最小的皮下脂肪。除了其位置遠離重要器官，研究顯示，與腹部脂肪相比，儲存在腿部的脂肪有超過100個基因差異，因而使其危害較小。

2010年一項研究指出，下半身體重增加，會導致體內製造更多脂肪細胞；而腹部肥胖 則會造成脂肪細胞膨脹，當脂肪細胞變得太大，會開始將脂肪酸洩漏到血液中，對身體造成毒害。

胸部脂肪

對健康的威脅★★★

大胸圍可能是肥胖的象徵，而肥胖本身就是許多疾病的危險因素。哈佛大學在2008年，針對9萬多名20多歲女性進行的研究發現，D罩杯女性在中年罹患糖尿病的可能性，是同齡A罩杯女性的三倍，即使她們的BMI在正常範圍。

2012年另一項研究指出，較大的乳房可能代表這些女性更傾向於出現危險的內臟脂肪。

頸部脂肪

對健康的威脅★★★★

研究顯示，頸圍越大，罹患心臟病的風險越高。頸部脂肪多，代表上半身的脂肪也多，而使游離脂肪酸進入血液，增加罹患心臟病風險。頸部肥胖也容易阻塞呼吸道，影響睡眠，妨礙器官休息和再生，增加心臟壓力。

「美國心臟健康雜誌」最近一項研究發現，與BMI等傳統指數相比，女性頸圍超過14英寸（35.56公分），男性頸圍超過17英寸（48.18）公分，有較高的心臟病風險。

腹部周圍脂肪

對健康的威脅★★★★★

這是最危險的脂肪類型，會增加心臟病、中風、癌症、第二型糖尿病和失智症風險，因為此處的脂肪圍繞著體內重要器官。2019年針對160萬名女性進行的一項研究發現，BMI（身體質量指數）正常但腹部凸出（腰臀比高於0.85）的女性，相較於腰部較細的同齡女性，死亡機率高出44%。而她們罹患心臟病和癌症的機率，甚至高於那些BMI值界定為肥胖、但腹部相對較小的人。

男性比女性更容易出現腹部脂肪（啤酒肚），一般認為，女性雌激素可以保護她們遠離腹部肥胖，雌激素會將脂肪儲存在臀部和大腿中。

研究指出，每周進行兩到四次包括快走、騎單車、有氧運動和肌力訓練等的中度運動，一次至少30分鐘，能讓內臟脂肪的堆積率下降7%。（本報資料照片）

如何降低危險脂肪堆積？

一旦脂肪囤積在體內，就無法針對內臟脂肪或皮下脂肪來瘦身。但進行整體減重、減少體脂肪，有助於降低上述疾病風險。

1. 研究指出，體內更多的鈣和維生素D含量，與較少的內臟脂肪相關。建議多吃綠葉蔬菜、豆腐、魚、優格和牛奶等乳製品。

鮭魚等中小型洄游魚類，富含優質蛋白質與Omega-3不飽和脂肪酸。（本報資料照片）

2. 將飽和脂肪（多存在肥厚的紅肉中）換成橄欖油、花生油、菜籽油、酪梨和堅果等單元不飽和脂肪，可以預防肌肉內的脂肪堆積。

3. 一項研究指出，每周進行兩到四次中度運動，一次至少30分鐘，能讓內臟脂肪的堆積率下降7%，包括快走、騎單車、有氧運動和肌力訓練。