新「四高」威脅 愛吃這東西恐害腎臟病

(取材自健康醫療網)

有感於高齡長輩味覺退化，飲食偏好重鹹重甜，加上肌力下降缺乏運動意願，久而久之容易因為各種心血管、糖尿等慢性病，造成腎臟負擔，台灣台中榮總嘉義分院巡迴嘉榮長照社區，向長輩宣導四高（高血脂、高血壓 、高血糖 、高尿酸）與腎臟病的關係。

第四高「高尿酸」控制 嚴重恐終生洗腎

臺中榮總嘉義分院腎臟內科醫師蔡宗穎表示，大多數民眾都知道平時要控制高血脂、高血壓、高血糖等「三高」，但其實也要注意「第四高」高尿酸的控制，因人體約有60%的水份透過腎臟形成尿液排出，腎臟也具有調節血液中電解質濃度、代謝身體尿毒素的功能，還能分泌腎素調節血壓，是泌尿系統中非常重要的器官；若未注意影響到腎臟功能，可能最後需要終生洗腎。

嘉榮慢性腎臟病個管師黃雅莉叮嚀，預防慢性腎臟病發生的方式之一，就是避免「四高」帶來危害，因此除了配合藥物控制外，也要了解正確的飲食方式，例如醬料、湯頭、雞湯塊、即溶燕麥包、麵線（較細的麵條）、吐司麵包、果汁，都是容易被忽略的高鈉食品；而精緻蛋糕、餅乾、冰淇淋除了過甜，也暗藏高油脂；各式各樣的酒精飲料，糖含量超標，普林也易造成痛風；因此日常飲食建議避開精緻、過分糊化、加工的食品，選用原型、高纖、多樣化食物，才能實踐低油低鹽低糖的健康飲食原則。

選擇中等強度運動 養成良好生活習慣

蔡宗穎補充，預防四高，也有賴健康生活的養成，長輩可選擇中等強度耐力的健走、游泳、騎單車、外丹功、體操等有氧運動，不但可以維持理想體重，還能增加體內胰島素敏感度，有效降低血糖，每週運動至少3次，最好每次達到30分鐘，但是注意有眼睛疾病、或中風 、心血管疾病的長輩，不適合過於劇烈的運動，應先接受醫師評估，再決定運動的種類與強度；希望長輩們都能以良好的生活習慣，避免四高造成的腎臟疾病，健康開心的享受樂齡生活。

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資料來源：健康醫療網

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