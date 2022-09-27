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老婦抽筋、癲癇…預防血糖破表 醫籲糖友遵守3要

林佩均
醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖：台中慈濟醫院提供）
醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖：台中慈濟醫院提供）

血糖指數太高，恐傷及大腦神經危及性命。台中慈濟醫院收治一名意識不清七旬老婦，檢測血糖值竟然高達800mg/dl以上，病人出現間歇性抽筋、癲癇，最後仍不治。醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。

罹患糖尿病多年的老婦人，與家人同住卻沒規律量血糖，血糖飆高仍渾然不知；上月，家人發現老婦行動變得遲緩、倦怠，初以為是腳傷不舒服不以為意，後來老婦開始意識不清，間歇性抽筋與癲癇，緊急送到台中慈濟醫院。

急診醫師抽血檢驗，發現血糖異常超標竟高達800mg/dl以上，已經超過測血糖儀器的臨界值，緊急使用打藥幫浦，給予抗癲癇藥與胰島素，插管接上呼吸器搶救，再會診神經科治療。

血糖飆升對人體臟器損傷很大，彷彿把人浸泡在糖水一般。神經內科醫師郭啟中從症狀與血糖數值研判，老婦屬於典型的「急性代謝性腦病變」，病人血糖過高，已經傷及腦部神經，造成癲癇、昏迷不醒。遺憾的是縱使血糖數值已下降，老婦仍無法清醒，最終離世。

血糖過高影響的不只是身體循環與代謝，嚴重會傷及大腦神經，郭啟中表示，糖尿病人不要以為吃得少，甚至不進食，血糖就不會升高。強調糖尿病人「要規律量血糖」、「要按時吃藥」，而且「要飲食控制」，才能與糖尿病和平共處。

血糖 糖尿病 檢測

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