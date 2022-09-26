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吳伯雄跌倒撞傷右腦 3個「幸好」救命

記者陳雨鑫／綜合報導
根據調查，每六個長者就有一個發生跌倒，發生率比一般人想像的高，不可不謹慎；圖為示意圖。（Getty Images）
根據調查，每六個長者就有一個發生跌倒，發生率比一般人想像的高，不可不謹慎；圖為示意圖。（Getty Images）

國民黨榮譽主席吳伯雄先前缺席國民黨全代會，引起台灣政壇關注。吳伯雄透露原因，他上月底深夜在家跌倒，頭部血流如注，不省人事，幸而太太戴美玉雖年高84歲，仍鎮定應變叫救護車，還跳上救護車陪血流不止的他送醫急救，住院一周後才出院。

顱內出血 緊急開刀

撿回一條命的吳伯雄仍不改幽默調侃自己，提到「歷經滄桑」的頭部在2003年時也曾因為跌倒，左腦出血開刀，如今疤痕猶在；沒想到這次又因跌倒撞傷右腦顱內出血，再度手術。現在右腦新傷疤痕未癒，回家休養，醫師囑咐要觀察是否仍有內出血，但是「至少兩邊平衡了」。萬幸的是，他依然腦筋清楚，各項功能依舊。

回憶起跌倒的經過，吳伯雄坦言不記得細節，但仍然餘悸猶存。那晚，他和太太為了看美國網球公開賽，較平時晚睡；太太睡前還叮囑他，要告訴她最後是誰贏了。等到比賽結束時，他也準備就寢，太太半夢半醒地問他「最後誰贏了」，他關完燈邊想回答邊走向床邊，然後就跌倒了。

中國國民黨榮譽主席吳伯雄8月底深夜在家跌倒，送醫急救。（本報資料照片）
中國國民黨榮譽主席吳伯雄8月底深夜在家跌倒，送醫急救。（本報資料照片）

吳伯雄說，他跌倒後撞到頭就當場昏厥了。他滿懷感激地說：「是那還年長我兩個月的老太婆，看到我摔倒且流血了，仍很鎮定地叫來救護車，還跳上救護車一路相陪。」送醫後立即手術，才保住一條命。

服安眠藥 影響知覺

為何會跌倒，吳伯雄猜測，應和他服用安眠藥有關，影響了知覺及行動平衡，也才對事發經過毫無記憶。

但他說有3個「幸好」，避開了難以想像的後果。

1.幸好不是獨居老人，否則沒人知道他跌倒。

2.幸好太太沒有呼呼大睡，否則不會發現他發生意外。

3.幸好台灣的醫療品質好，才能把他這出血不止的高齡腦傷病人，順利搶救回來。

吳伯雄覺得自己既驚險又幸運，也提醒大眾應更重視長輩防跌的重要性，尤其獨居老人更要謹慎。

根據台灣衛福部國健署出版的「長者防跌妙招手冊」，每六個長者就有一個發生跌倒，發生率比一般人想像高，曾跌倒過的長者很容易再跌倒；而且接近一成的跌倒長者得送醫。跌倒時最常傷到的部位，正是頭部、關節脫臼及骨折，嚴重會造成長期臥床甚至死亡。

其中特別提到，藥物確實是常見的跌倒肇因。尤其是使用安眠鎮定藥或把多種藥物一起吃，可能會因頭暈、低血壓或藥物交互作用，增加跌倒的風險。

保命防跌4招應變。（資料來源：陳雨鑫）
保命防跌4招應變。（資料來源：陳雨鑫）

手術 國民黨 獨居老人

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長輩吃安眠藥 夜半如廁增跌倒風險

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