學英國女王優雅老化 高齡醫學專家解密4關鍵

已逝英國女王伊麗莎白二世被外界認為是成功老化的典範，她愛狗成癡，養過30幾隻柯基犬，陪伴一生。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世日前辭世，享耆壽96歲，但女王6日接見新任首相特拉斯時，仍是精神奕奕、笑臉迎人，完全沒有病容。台灣多位高齡醫學 專家一致認為英國女王是成功老化的典範，並從中歸納成功老化要素，包括四個基本面向和五種感受。如果希望自己活出女王般的健康老年，可先從這些面向和感受來自我檢視，看看哪些還可以做得更好。

台灣台大醫院老年醫學部主任詹鼎正表示，女王活到96歲，還能持續履行職務，一定是相對健康才能做這麼多事。可能有些慢性病，但都控制得不錯，也具備行動能力，沒出現失能或殘障，就達到成功老化的第一個要素「遠離疾病與疾病造成的身心障礙」。

持續運動 還要營養均衡

第二個成功老化面向是「維持高度的身心功能」。詹鼎正說，台灣2020年平均餘命從80.86歲上升到81.32歲，不健康存活年數則從8.47年減少到8.04年，這代表在台灣，人活得更久，且健康的時間更長了。而「不健康」存活年數的定義，是指生活上需要人協助，並不等於臨終前的臥床年數，希望大家別誤傳或妄自菲薄。

如何遠離疾病、維持高度身心功能？長庚醫院高齡醫學科主治醫師陳英仁說，持續運動和營養均衡是最基本的。女王從年輕時就有騎馬、散步、遛狗等興趣，這些活動都有一定的運動量，長年下來有助女王遠離肌少症的威脅，也相信王室應有運動醫學專家，專門為女王設計運動處方。

健康飲食，不刻意避油脂，適時運動並保持身心健康，有助於遠離疾病。（Getty Images）

健康飲食 不刻意避油脂

女王高齡96歲仍擁有一口貝齒，沒有缺牙或無牙情況。陳英仁說，牙口健康可代表一個人的整體健康。不少年長者水喝不夠，又刻意避開油脂或某些自認不健康的食物，反而導致「營養不全症」，進而引起便祕、焦慮、睡眠障礙等問題。王室應該有專門的營養師為女王設計餐點，但女王也得有一口好牙、維持良好咀嚼力，才能享受美味、獲得充足營養。

「積極投入生活」和「正向的靈性」是第三、第四個成功老化的面向。詹鼎正說，這兩個面向，女王都達到了，她從沒退休 過、積極投入生活，靈性層面也有信仰作為基礎。伊麗莎白二世是英國聖公會最高領袖，她生前曾多次談及基督信仰不但提供她生活的框架，也幫助她在困難時期得到極大的安慰。

常外出 遠勝獨自宅在家

台灣振興醫院銀光學苑主任袁瑋表示，女王擁有優異的醫療系統，算是成功老化的一個特殊例子，但她保持身體和頭腦活躍運作、堅守崗位的精神和態度，是一般人可以學習和努力的方向。女王一直沒退休，堅持工作以保持頭腦靈活，常有外出行程，與人碰面或聚會吃飯，也與寵物互動，這些對於整體健康的好處，都遠勝整天獨自宅在家。

袁瑋分析，女王這一生遭遇過很多不順心的事情，但她都能堅持自我要求，把該盡的責任都好好做到，這份對於公務負責的精神，勢必也體現在自己身心健康的照顧上，這份堅持的態度值得學習。

正向5感 調適負面情緒

陳英仁說，失落感、焦慮、憂鬱、被拋棄感，都是年長者常見的情緒，需要調整，不要讓自己深陷其中。女王總是笑臉迎人、情緒穩定，把負面情緒調適地很好，能以開朗和幽默的態度面對國政和家務，也有活到老學到老的好奇心，維持靈活的腦力。

諮商心理師林萃芬說，女王的一生經歷過許多極度難熬的時刻，但女王總是優雅地顯露出成功老化「正向心理學」最重要的五感：意義感、使命感、成就感、滿足感、愉悅感。也顯示她的心理素質強大，「不分年輕人、年長者，都應該學習女王安頓身心健康的態度。」