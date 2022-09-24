防癌王胰臟癌 少碰菸、酒…5危險因子

血糖監控有助及早察覺胰臟癌病灶，如果發現血糖異常升高，要提高警覺。（Getty Images）

「癌王」胰臟癌難以早期察覺，惡性度高、五年存活率不到10%，蘋果創辦人賈伯斯、台灣藝人巴戈都因胰臟癌失去生命。台灣國衛院癌症 研究所特聘研究員洪文俊強調，抽菸、喝酒、嚼檳榔、高油、高糖食物，是罹患胰臟癌五大危險因子，必須小心防範，以遠離胰臟癌的威脅。

目前醫學界還不知道胰臟癌真正成因，一般認為，癌病變可能是先天基因與後天環境因素交互作用下的產物，而五大危險因子則屬於後天環境因素。洪文俊說，在先天基因方面，近年因全基因定序科技快速發展，胰臟癌常見的基因變異陸續現蹤，其中，突變比例最高是K-Ras基因，與N-Ras、H-Ras皆屬於Ras基因家族。2021年針對K-Ras基因突變所研發的標靶藥物問世，胰臟癌病友終於可透過精準治療增加一線生機。

「胰臟癌常呈現多基因缺陷。」洪文俊指出，除了K-Ras基因，胰臟癌也常伴隨其他基因異常，因此必須建立胰臟癌動物模式，再進一步運用動物實驗探索基因交互作用，未來研發對應藥物時，才有動物模式可測試藥物治療效果及安全性。

建立胰臟癌動物模式並非易事，洪文俊運用基因改造技術，成功建立創新胰臟癌動物模式，且發現一旦胰臟癌細胞 同時具有K-Ras突變、p53缺失及Wnt訊息異常，包括血小板衍生生長因子（PDGF）與Src等致癌基因就會高度活化，而帶有上述基因缺陷的癌細胞對PDGF受體與Src抑制劑的反應特別好。也意味未來面對胰臟癌病患求診，可先藉由臨床基因檢測進行多基因變異分析，找到特定病患族群，再精準組合不同標靶藥物，打造個人化治療策略，提升癌症治療效果，增加病患更多存活契機。

如何預防胰臟癌？洪文俊強調健康檢查的重要性，包括血糖 監控、MRI（磁振造影）與電腦斷層掃描等高階影像檢查，都有助及早察覺胰臟癌病灶，尤其是發現血糖異常升高，是胰臟癌的早期警訊之一，要提高警覺，因為胰臟負責分泌胰島素，而胰島素與血糖控制息息相關，愈早確診、展開治療，愈有機會延長生命，並維持良好生活品質。