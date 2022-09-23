我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

宅在家又胖了？復健師傳授瘦身7式

修瑞瑩
成大醫院物理治療中心為長期靜態工作者、宅在家無法出門活動的長者，設計一套舒展健身操，站立、不必其他的器具，就能讓你活絡筋骨。（圖：成大提供）
成大醫院物理治療中心為長期靜態工作者、宅在家無法出門活動的長者，設計一套舒展健身操，站立、不必其他的器具，就能讓你活絡筋骨。（圖：成大提供）

疫情期間活動減少，不少人都有感覺「變胖了」，台灣的成大醫院物理治療中心為長期靜態工作者、宅在家無法出門活動的長者，設計一套舒展健身操，站立、不必其他的器具，就能讓你活絡筋骨，大家不妨試試看。

這套徒手站立運動組合，分成上半身及下半身共7個動作，包括：

1.肩前側肌群拉筋運動：一般日常生活的動作，多以肩前側肌群為主，經常或過度使用會容易造成痠痛或肌腱發炎，嚴重時手會舉不起來、無法活動，影響日常生活，如不能穿衣服、梳頭髮等。透過此一運動，可以幫助達到放鬆肩關節前側肌肉的效果。

動作：兩手伸到背後，兩手再一起向後拉。每天早晚各做一輪、10次，每次維持15-30秒。

2.縮肩挺立運動：著眼於預防駝背的問題，並幫助站姿更挺拔，因為駝背除了會影響儀態美觀，也會造成肩頸痠痛，嚴重者也可能造成脊椎變形。

動作：放鬆肩膀，兩肩再向後、向中央擠壓。每天早晚各做一輪、10次，每次維持5-10秒。

3.體側肌群拉筋運動：需要久坐者的上班族，或需長時間彎腰的洗碗、拖地，容易造成體側肌群處於緊繃狀態，適度伸展可以讓身體感覺更輕鬆。

動作：雙手交握，吸氣時雙手前伸、上舉至頭上方，過程中肚子、下巴要微收，輕輕吐氣，同時身體略向左側彎，略作停留後吸氣回到中間；再次吐氣時往右側彎，略作停留後吸氣回到中間。每天早晚各做一輪，左右各重複10次。

4.髖外展肌群訓練運動：走路、跑步都需要髖關節外展肌群收縮，以維持身體平衡，藉由運動訓練增強肌力，可以提升續航力，減少疲憊感，讓走路、跑步更輕鬆。

動作：站在牆邊或桌腳等固定物側邊，雙腳與肩同寬，一腳往側邊抬起頂著牆邊或桌腳等固定物，如需要可輕扶物品保持平衡，維持5秒鐘。重複10次後，換腳進行，早晚各做１輪。

5.髖外展肌群拉筋運動：長時間站立或走路，很容易造成髖外展肌群緊繃，適度伸展可以舒緩緊繃的感覺，讓肌肉回到健康的狀態。

動作：右手輕扶牆邊站立，重心在左腳、左膝微彎，右腳往左後方交叉，手輕推牆，將髖部往右側推，感覺右大腿側邊有緊繃感，維持10-15秒。重複10次後，換腳進行，每天早晚各做一輪。

6.踮腳提臀運動：可以讓臀部塑形、小腿緊實，走路更有力。

動作：雙腳站立呈外八狀，夾臀，雙腳腳跟一起抬高，如需要可輕扶物品保持平衡。每天早晚各做一輪、10次，每次維持5秒。

7.小腿拉筋運動：長時間站立或長距離走路，容易造成小腿肌肉緊繃，除不舒服，也可能比較容易抽筋。小腿拉筋可以放鬆腿部肌肉。

動作：兩腳一前一後方式站立，腳尖皆向前，一手扶牆支撐身體穩定，後腳腳跟貼地，前腳膝蓋彎曲不超過腳尖，進行後腳拉筋運動，維持10-15秒，拉筋過程中不可憋氣。每天早晚左、右腳在前分別各做一輪、10次。

成大醫院物理治療中心為長期靜態工作者、宅在家無法出門活動的長者，設計一套舒展健身...
成大醫院物理治療中心為長期靜態工作者、宅在家無法出門活動的長者，設計一套舒展健身操，站立、不必其他的器具，就能讓你活絡筋骨。（圖：成大提供）

肌肉 關節 健身

上一則

腰痛是腎虛？中醫師教你五大穴位自救

延伸閱讀

100公斤→60公斤 澳洲胖妹戒速食甩肉 變陽光辣妹

100公斤→60公斤 澳洲胖妹戒速食甩肉 變陽光辣妹
那指站穩腳跟 大盤跌深反彈

那指站穩腳跟 大盤跌深反彈
中秋胖了？成大復健師教你宅在家也能瘦

中秋胖了？成大復健師教你宅在家也能瘦
保交樓 鄭州房企被要求砸鍋賣鐵

保交樓 鄭州房企被要求砸鍋賣鐵

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周