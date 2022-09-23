天生O型腿膝痛難行 截骨矯正保膝 還意外長高2公分

天生雙腳O型腿的人，經接受高位脛骨截骨矯正手術治療後，雙腳不但挺直了，還增高兩公分；圖為示意圖。（Getty Images）

一名51歲婦人天生雙腳O型腿，從來都不敢穿短裙，近年走路時膝蓋痛到舉步維艱，只能靠吃止痛藥緩解。經接受高位脛骨截骨矯正手術 治療後，不但雙腳挺直了，還增高兩公分，開始穿起短裙，快樂工作。

台灣台中澄清醫院中港院區骨科 主治醫師王稚暉說，婦人天生雙腳嚴重膝內翻O型腿，工作得長時間走路與站立，身體重心由膝蓋「內側」承受，久而久之因膝蓋受力不平均，造成膝蓋內側磨損發炎，多年來飽受膝蓋疼痛困擾，最怕下樓梯痛，最近更嚴重到連走平地都困難。

王稚暉指出，患者曾接受復健治療、關節 內玻尿酸注射等，都沒有明顯改善效果，但X光檢查發現膝關節外側是健康的，於是建議她施行高位脛骨截骨矯正手術，無需做全人工膝關節置換，可保留完整的膝蓋，她才接受此手術治療。

王稚暉說，高位脛骨截骨矯正手術，先透過電腦斷層，模擬患者膝蓋上下肢的真實樣貌，經由電腦技術計算，精準量測出需要矯正的角度，再藉由3D列印技術，把校準的模板打印出來，於手術中透過模板精準切割，透過力線的改變，把下肢承重重心轉移至健康側。在骨頭缺損處，填上人工骨及骨頭生長因子，最後再用鋼板做支撐。

王稚暉說，這位婦人在接受保膝矯正手術後，經減重、復健後回診，她刻意穿著短裙走進診間，在診間來回走了幾次，秀出她挺直的雙腳，已沒有O型腿情形。