減糖、縮腰 血糖控制好 併發症少

腰圍過大小心代謝症候群。(Getty Images)

糖尿病 引起的併發症 相當多元，涵蓋人體許多部位，從眼底、腎臟、足部、心血管到神經系統都可能產生病變。台北馬偕醫院家醫科主治醫師張宇辰表示，許多糖尿病患會「自行調控」藥量，或因為怕痛、太忙等因素而「不常測量血糖 」，往往等到三個月回診抽血測量時，血糖早已失控多時，病情加劇外，併發症風險也大大提升。

張宇辰說，健康的胰臟能穩定控制血糖，糖尿病患者就像是有一顆過勞的胰臟，因此無法妥善控制血糖，必須透過藥物介入輔助運作。目前的藥物主要分六類：補充胰島素、增加胰島素分泌、改善胰島素阻抗、減少食欲、減少腸胃吸收、增加尿糖排除。

「吃藥是為了讓你以後不要吃更多的藥。」張宇辰強調，藥物能協助病患控制血糖、保護腎功能，避免病程過快，未來出現多項併發症、十幾種藥物纏身。但藥物服用後可能造成血糖過低，用餐後若沒有測血糖，可能會來不及補充醣分，同時身邊也要攜帶方糖、咖啡糖包、乳酸飲料、糖果、蜂蜜、含糖飲料等等。

若是時常外食，攝取過多高升糖指數（高GI）食物，也可能造成血糖波動過大，讓病程加快。張宇辰建議，多攝取高纖維食物，肉品多選擇白肉，烹調上以水煮、清蒸、清燉為主；同時，準時服藥、飲食控制、維持運動習慣，一項都不能少。

若無法餐餐測量血糖，張宇辰建議選特定節日，像是中秋聚餐後測量，觀察血糖變化，才能更加了解自己的身體狀況，做自己身體的主人。血糖機、試紙雖然費用不便宜，但若能夠避免未來多重併發症的昂貴醫藥費用，其實是對自身健康最好的投資。

代謝症候群 5危險因子

男性腰圍超過90公分、女性超過80公分；收縮壓大於等於130，舒張壓大於等於85；HDL-C好的膽固醇太少；三酸甘油脂超過150；空腹血糖大於等於100。以上五項危險因子中，若中三項，就可以判定為代謝症候群。