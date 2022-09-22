每天穴道按摩10分鐘 安心助眠解鬱

除了按摩外，不妨搭配伸展運動。(Getty Images)

現代人壓力大，按壓穴道可達舒緩功效，每個穴位對應五臟六腑，當感覺不適，用手按壓六大穴位10分鐘，有助紓壓、改善各種大小困擾。民眾若感覺胸口悶脹、呼吸不順，易導致肌肉 緊繃、呼吸短淺快速，台北市聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，可按摩胸部「膻中穴」，舒緩胸悶及維持呼吸順暢。

常按6個穴道 消除倦怠

位在胸骨正中位置的「膻中穴」，又稱為「開心穴」，每天早晚用大拇指指腹在此穴位輕輕的迴旋按揉，配合緩慢呼吸，有助於氣路的通暢、排除不良的情緒，減輕煩惱。

想加強效果，可以按摩「神封穴」，即位於從膻中穴往左右兩邊延伸三根手指的地方，有「神」字的穴位大多對於穩定情緒有幫助。因此，沿著肋骨從膻中穴、神封穴一路往外側，用指腹按揉或按壓穴位，能讓心情舒暢。

在背部的「神道穴」與「心俞穴」也可以幫助應對情緒，兩穴位分別在背部的胸椎第五節下方，以及往兩邊延伸兩根手指頭處。對於時常背部緊繃，特別是情緒一來就覺得腰部痠痛的人，按摩這些地方很有幫助。

搭配伸展運動 重建活力

前額的「神庭穴」與「本神穴」在額頭的上面，沿著髮際線分布，正中間是神庭穴，往兩側平推可以到達本神穴。當煩躁、焦慮、容易生氣時，可以按摩前額的神庭穴跟本神穴，林舜穀建議，搭配推拿油、薄荷油、驅風油輔助，可以讓效果更持久穩定，也更好入睡。

除了按摩之外，林舜穀表示，不妨搭配伸展運動，包含雙手插腰向後仰，感覺身體前側任脈的伸展，從下巴開始沿著中線一路往下延伸，直到下腹會陰區域。伸展時不需要強求角度一定要彎曲到非常大，而是感覺到身體哪個地方特別緊繃即可。