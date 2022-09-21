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擔心添加物吃過量 別老吃同一種食物

鄒尚謙
壽司、飯糰加糖和醋，避免微生物繁殖造成腐敗。（本報資料照片）
壽司、飯糰加糖和醋，避免微生物繁殖造成腐敗。（本報資料照片）

賣場愈來愈多即食商品，供現代人方便享用；想做三杯、糖醋口味，也有現成的調味醬料，方便主婦下廚。但翻到背面一看，滿滿一串看不懂的添加物名稱，看似單純的食物內容，為何需要那麼多人工添加物？哪些是為了保持品質有必要使用？哪些是為了滿足口欲與視覺？這些非自然物質，會對人體造成傷害嗎？對添加物多了解一些，就知道哪些可能有雷、哪些是必要之惡，不要放肆大吃，也不必過度恐慌。

認識添加物 現代飲食課題

食品添加物存在人類歷史久遠，例如利用鹽巴延長食物保存時間，或用香料調味等。隨著食品科技進步，人們利用化學合成，取得許多天然食物中不存在的化學物質作為添加物，讓食物的面貌更加豐富，但也因此讓食品的成分變得複雜。包裝食品標示上滿滿一串化學成分，如何看懂與選擇，成為現代人飲食新課題。

食品添加物的種類有調味劑、甜味劑、人工香料、人工色素、防腐劑、殺菌劑、抗氧化劑、漂白劑、膨脹劑等。台灣食藥署指出，食品添加物的主要功能有下列幾種：

安定品質：豆花中加入鹽滷；拉麵、油麵中使用鹼水；豆腐內的硫酸鈣等，讓食物能呈現固態。

防腐：食物中富含的營養素會讓細菌快速滋生，造成腐壞變質，例如生菜沙拉中常用的「苯甲酸」。

強化營養：部分業者在牛奶中會添加鈣質或在飲品中增加鐵質成分。

增加香味：生活中最常見的鹽巴、味精、醬油等。

添加後防腐 成必要保存劑

新光醫院營養師許為捷舉例，包裹飯糰的海苔添加醬油；香腸為了防止腐壞，增加保存期限，加入亞硝酸鹽；利用紅麴料理肉品，除延長保存期限外，也增添風味，這些都是食品添加物的應用。

靜宜大學食品營養學系教授王俊權表示，食物提供我們所需營養素，這些也是細菌、微生物的需要，避免微生物快速將食物中的營養素搶走，造成腐壞，加入部分食品添加物有防腐效果，例如用鹽醃漬食物來抑制細菌滋長等。

日本人常吃的飯糰、壽司會加糖和醋，王俊權指出，米飯若未保存在華氏64.4度以下的環境中，微生物將快速增長，為了延長保存期限，加醋製作成醋飯，醋能讓食物酸鹼值維持在酸性，不利微生物繁殖，延長保存，這樣來看醋也是一種食品添加物，更是必要的保存劑。

不可否認，為了追求便利和美味，許多食物含有食品添加物，許為捷表示：「現代人餐餐老是在外，很容易就過量攝取食品添加物。」愈精緻的食物可能有愈多的添加物，建議民眾避免選擇「加工程度過多」的食品，例如想要多吃青菜，燙青菜就是最好的選擇，也可多吃新鮮水果。

調味劑吃多 久了變重口味

「味覺是會依賴的，」許為捷提醒，由於食物要做到大眾覺得好吃，會加入較多的調味劑，久而久之味蕾會習慣「重口味」的食物，對於較為健康的清淡飲食，反倒更不愛吃了，長久下來很容易對人體造成負擔。

王俊權也說，民眾對食品添加物毋須過於恐慌，若擔心過量攝取，消費者可掌握「多元」攝取原則，例如有人喜歡吃火腿三明治，但不要天天都吃火腿，可以換生鮮牛肉、豬肉、豬排替換口味。王俊權提醒，生活中無法避免食品添加物，應與食品添加物共存，把握均衡飲食、不過量即可。

愈精緻的食物可能有愈多的添加物，建議多吃新鮮蔬果、清淡飲食，不要加入過多的調味劑...
愈精緻的食物可能有愈多的添加物，建議多吃新鮮蔬果、清淡飲食，不要加入過多的調味劑。（本報資料照片）

醃漬 牛奶 日本

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