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他「跑不快、腳無力」 中年才知是神經炎罕病

陳雨鑫
54歲的王建堯，並未因為罹患罕病自怨自艾，而是學習與疾病共處，從40歲起開始拿起畫筆，訓練自己的手部精細動作，畫畫的時後也是他心情最平靜的時候。（記者陳雨鑫／攝影）
54歲的王建堯，並未因為罹患罕病自怨自艾，而是學習與疾病共處，從40歲起開始拿起畫筆，訓練自己的手部精細動作，畫畫的時後也是他心情最平靜的時候。（記者陳雨鑫／攝影）

39歲那年，王建堯被診斷罹患罕病「夏柯-馬利-杜斯氏症（CMT）」，翻轉過去醫師診斷的「多發性神經炎」，但也從可以控制的疾病到無藥可醫。那年王建堯深陷在「為什麼是我」的負面泥淖中，但得知兒子也被診斷有同樣的罕病，他選擇正面面對，與疾病共存，「示範不要當病人」，要讓兒子知道，「你也可以」。

今年54歲的王建堯說，從小寫字醜、體能差，從來沒想到這是罕病吞噬身體的序曲。20多歲時，一些精細動作開始無法進行，一般人不費吹灰之力的開喇叭鎖，對他簡直是地獄，得轉好多次，還要靠身體的力量才能開門。看過很多科的醫師都判定是多發性神經炎，導致四肢動作出現異狀。直到39歲，體能嚴重下降，左腳腳趾及腳掌無法抬起，才確診是夏柯-馬利-杜斯氏症。

「夏柯-馬利-杜斯氏症」正式名稱為遺傳性運動及感覺神經病變，是由夏柯、馬利及杜斯三位醫師完整描述的一種遺傳性周邊神經病變。這是遺傳性周邊神經病變中，最常見的一種疾病。通常會於幼年時發作，手腳無力但症狀不明顯，難以察覺，常見的徵象是跑不快，細微動作困難，腳板無法抬起。

王建堯說，生病後「好怕被裁員」、「好怕拖累家人」，各種「好怕」吞噬他的日常。他不希望家人被他的疾病拖累，避免公司因疾病把他開除，確診那一年決定轉考公職。從原本擔任工業工程師的他，經一年努力順利考取公職，擔任法院書記官。他笑說，公職退休時間，可能差不多也是自己開始臥病時間，後半輩子人生，他一定要好好打算。

54歲的王建堯的畫作被挑選為超市咖啡杯套的圖示。（記者陳雨鑫／攝影）
54歲的王建堯的畫作被挑選為超市咖啡杯套的圖示。（記者陳雨鑫／攝影）

54歲的王建堯的畫作被挑選為超市咖啡杯套的圖示。（記者陳雨鑫／攝影）
54歲的王建堯的畫作被挑選為超市咖啡杯套的圖示。（記者陳雨鑫／攝影）

王建堯說，確認罹患罕病後，時常要去醫院復健，復健師總會叫他拿球、拿東西，認為復健過程太過無聊，乾脆嘗試畫畫，沒想到一畫就從40歲畫到現在，畫畫也是他讓心情平靜的方式，而他的畫作也被超市選為咖啡杯套的圖樣。

除了王建堯，同樣罹患罕病的徐藝玲、江庠鏵也透過一張張畫紙，展現對生命的韌性。

夏柯-馬利-杜斯氏症小檔案。（資料來源：台灣罕見疾病基金會）
夏柯-馬利-杜斯氏症小檔案。（資料來源：台灣罕見疾病基金會）

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