膽結石、攝護腺…當心「養大」成後患

台灣衛福部南投醫院曾為一膽結石病患手術，取出如龍眼大的結石。（圖：南投醫院提供）

兩個男人在比較誰較疼老婆。

甲：「我買給我太太的鑽石，比我的膽結石還大！」

乙：「那算什麼！我買給我太太的鑽石比我的攝護腺還大！」

嗯，膽結石不一定每人都有，可大可小，小的可能只有零點幾公分，大的可能有二、三公分。攝護腺每個男人都有，而且比膽結石大多了。

剛出生時的男寶寶，攝護腺大小像一粒豌豆，青少年像櫻桃，30歲左右成年人大約為20公克，近50歲約26公克。超過50歲男人，攝護腺開始肥大壓迫尿道，造成小便困難。

膽結石會愈養愈大，攝護腺也是愈養愈大，前者有一天會卡在膽囊管開口，引起劇痛，引起膽囊發炎，甚至掉到總膽管引起黃疸，引起胰臟炎，甚至敗血症，絕對不是好東西，因此一旦曾經痛過或發炎，一定要用腹腔鏡將膽囊切除，以絕後患。

而攝護腺愈養愈大，雖然有時也會引起發炎，但不常見，倒是它剛好長在尿道口，肥大後夾住尿道，壓迫到膀胱引起頻尿，讓大男人變成一夜七次郎，不僅不堪其擾，也嚴重影響睡眠品質。

最重要的是，除了良性攝護腺肥大之外，它還會長出癌症 來，雖然抽血驗PSA可能會高，但單純的攝護腺肥大PSA也會高。因此，有懷疑長癌症時，醫師只好定期做切片檢查，但又不容易精準的拿到懷疑的病變，因此切片陰性也不代表沒有癌症。近年來發展在核磁共振定位之下做切片，就精準得多了。

得了攝護腺癌，雖然目前用達文西手術 可以較精準將腫瘤切除，但仍有百分之幾的機會會傷到攝護腺邊的神經，造成性功能障礙或漏尿情形，這是任何男人心中的最痛。

總而言之，老公要給老婆鑽石，不要等膽結石或攝護腺養大了才給，而老婆也要替老公的健康及「下水道」想一想，趁年輕時就要一顆鑽石，這樣才有一個健康又快樂的老公可以依靠，可以長相左右。