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我的經驗／急性扁桃腺膿瘍 喉痛如刀割

採訪整理／記者翁唯真
聯新國際醫院院長許詩典（右）認為，醫師當過病人，更能體會同理心、視病猶親的真諦。（圖：許詩典提供）
聯新國際醫院院長許詩典（右）認為，醫師當過病人，更能體會同理心、視病猶親的真諦。（圖：許詩典提供）

「或許醫師當過病人，更能體會同理心、視病猶親的真諦。」醫師看診時常需要和病人講話， 話說多了偶爾會出現喉嚨痛症狀，但這次的情形很不一樣，痛得感覺有刀在割我的喉嚨，經由耳鼻喉科醫師朋友檢查發現，是相當嚴重的「急性扁桃腺膿瘍」，幸好及早發現，開刀將膿引流出來才化險為夷。

當醫師天天接觸病人，偶爾受點病氣也是正常的，多年前的某天，喉嚨出現痛癢狀況，想說多喝水休息就能痊癒，怎料第三天早上一起床，喉嚨如刀割般疼痛難耐，一量體溫發現已高達39.5℃，且出現頭暈、畏寒等現象，心想這絕非一般感冒這麼簡單。

因為病況不妙，趕緊求助耳鼻喉科朋友看診，發現是嚴重的急性扁桃腺膿瘍，只服用抗生素是無法抵抗細菌的，因此，立即接受門診手術，避免病毒持續往頸部周圍組織及胸腔擴散。

未打麻藥 一割其痛無比

開刀當下，朋友詢問要不要打麻藥，我還很豪氣地說「不需要」，結果刀一割開其痛無比，我差點直接跳起來。不過說也奇怪，約莫三分鐘後，白色的膿就慢慢地流出來被紗布吸附，疼痛的不適感縮減許多。

急性扁桃腺膿瘍就算開刀後，須住院治療吊點滴三天，每天打六小時抗生素，在術後才簡短的告知太太自己的病情，並沒有讓家人太過擔心，也不需要什麼照顧，就很順利的康復出院。雖然不是什麼嚴重的疾病，卻是我人生唯一一次開刀住院的經驗。

許多人感冒會扁桃腺發炎，更嚴重一點會變成急性扁桃腺發炎，若扁桃腺上長膿則為化膿性扁桃腺炎，這種病症吃抗生素約五天就會痊癒，但我得的是扁桃腺膿瘍，除了扁桃腺上長膿外，膿更延伸到周圍的頸部組織產生腫脹，因此會出現吞口水像刀割的情形。

若未開刀 恐有致命危險

大多數出現化膿性扁桃腺炎的人，只有約莫萬分之一的人會嚴重到扁桃腺膿瘍，若不開刀引流、住院打抗生素，膿裂開流到頸部，再往下到縱膈腔會引發縱膈腔炎，恐影響心臟及血管而有致命危險。

行醫上曾看過有病患拖太久，開刀傷口復原得花更久的時間，因此，醫師會希望民眾有異樣都要盡早就醫，才能及早治療。常看到報導有社會顯達去登山或運動時，不慎引發心肌梗塞或腦中風等，頃刻之間人就離開了，我總想若能及早檢查發現、及早治療，是否憾事就不會發生了。

「我有60歲的外貌、50歲的體能及40歲的心靈。」常保年輕的方法，就是上班常走動，假日空閒時則打高爾夫球，讓自己保有運動習慣，平時多攝取不同種類食物但不過量。預防勝於治療，建議民眾要定期健康檢查，及早發現健康問題、及早治療改善。(口述／聯新國際醫院院長許詩典)

醫學辭典 急性扁桃腺膿瘍 製表：劉玄寧
醫學辭典 急性扁桃腺膿瘍 製表：劉玄寧

手術 中風

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