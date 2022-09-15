預防女性癌王「乳癌」 醫：定期篩檢很重要

（圖：健康醫療網提供）

乳癌是台灣女性癌症之首，根據衛福部癌症登記報告顯示，2019年新診斷的乳癌病例高達17710(含原位癌2854位)，2020年共2633名女性死於乳癌，平均每天48位被診斷乳癌、7.3位因乳癌失去生命，醫師提醒，女性朋友需正視乳癌篩檢 的重要性，若發現變化或異狀應盡速就醫。

自我檢查並不夠 定期篩檢最重要

面對乳癌的高成長率且年輕化趨勢，林永慧醫師提醒：『婦女僅靠自我檢查不易發現早期乳癌，防治的重點，在於定期接受影像檢查』。研究顯示，透過「影像檢查」發現乳癌的患者中，超過六成是早期乳癌，五年存活率高達88%，可見早期篩檢的重要。那麼有哪些影像檢查工具，可揪出早期乳癌？女性又該如何選擇及應用呢？

影像檢查三工具

(1)乳房X光攝影 檢查：

國際公認最有效的篩檢工具，偵測乳房內「微鈣化點、局部組織變形」。台灣研究顯示：每2年接受1次乳房攝影檢查，可降低乳癌死亡率41%、減少30%的第二期以上乳癌發生率。但乳房攝影對亞洲女性高比例的緻密型乳房(高比例乳腺組織)，診斷率較差，可合併「乳房超音波」檢查，以減少檢查盲點，增加診斷率。

(2)乳房超音波檢查：

偵測乳房內「腫塊型病灶」如：囊腫、腺瘤、腫瘤等，無輻射，是緻密型乳房的檢查利器；適用任何年齡層，尤其是年輕女性。相較於西方女性，台灣約八成以上為緻密型乳房，年紀輕者比例更高。緻密型乳房的病灶，在攝影下易被遮蔽，且乳癌發生率是非緻密性乳房的4~6倍。因此，「乳房超音波」作為「乳房攝影」之外的輔助檢查，兩者相輔相成，為台灣女性診斷早期乳癌不可或缺的工具。

(3)乳房MRI磁振造影檢查：

無輻射、高解析度、無痛的高階影像檢查，對偵測腫塊病灶有極高的敏感度，是極佳的診斷利器。適用有乳癌家族史、曾罹患卵巢癌及子宮內膜癌者、帶有特定家族遺傳基因(BRCA1、BRCA2等)，或曾接受乳房手術 的女性(如自體脂肪豐胸、假體植入、矽膠注射隆乳)，建議至少每兩年一次MRI檢測，除偵測早期乳癌外，同時可評估植入物之完整性。

早發現早治療 珍愛自身健康

乳癌的危險因子包括：有乳癌家族史、曾罹患卵巢癌及子宮內膜癌者、賀爾蒙因素(長期使用賀爾蒙補充或避孕藥、初經早停經晚、無生育或晚生育)、抽菸、飲酒、肥胖等。林醫師提醒：「乳癌不可怕，只怕發現晚。若早期發現，經由適當治療，普遍預後良好。」缺乏篩檢意識、逃避乳房檢查，常致錯失早期診斷的良機，鼓勵年輕女性朋友每年一次乳房超音波檢查；40歲以上婦女每年一次超音波及兩年一次的乳房X光攝影；高危險群或經隆乳手術女性可考慮加做乳房磁振造影MRI檢查。乳房有任何異狀都應提早就醫，及早發現、及早治療，珍愛身體健康。

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資料來源：健康醫療網

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