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熬夜、壓力大嘴角冒泡 唇疱疹復發

記者沈能元／綜合報導
當熬夜或壓力大，抵抗力降低時，容易造成唇疱疹復發；圖為示意圖。（Getty Images）
當熬夜或壓力大，抵抗力降低時，容易造成唇疱疹復發；圖為示意圖。（Getty Images）

「怎麼嘴角又冒出一顆顆小水泡？」看來唇疱疹又上身了。這種刺癢又疼痛的唇疱疹，讓不少人好困擾，經常反覆發作，尤其在熬夜、壓力大、火氣大造成免疫力下降時，容易出現唇疱疹，嘴唇腫起一群小水泡。

難預防 正常病程約一周

唇疱疹為感染單純疱疹病毒所引起，最常見的是第一型單純疱疹病毒。台灣台北榮總皮膚科主任陳志強說，唇疱疹很難預防，一年四季都有可能感染及復發，患者可能在小時候就曾經感染過，例如家長與孩子親嘴時就會傳染，感染後此病毒會躲在體內神經節「伺機而動」，當熬夜、壓力大、沒睡好導致抵抗力降低時，就容易復發。

唇疱疹好發於上、下嘴唇及鼻翼周圍，當免疫力低下時，容易發作。皮膚科醫師趙昭明表示，唇疱疹症狀為一群小水泡，感覺有點刺癢及疼痛，水泡約3至5天後會慢慢結痂，待結痂慢慢痊癒即可，正常病程約為一周。唇疱疹容易復發，一年復發次數在3次以內，算是正常，但一年復發次數超過3次以上，顯見身體免疫力不佳，需要多加注意。

皮膚炎 小心疱疹性濕疹

治療唇疱疹，陳志強指出，出現早期症狀後，可在患處塗抹抗病毒藥物，抑制病毒增生，降低疼痛感，避免症狀惡化，也可口服抗病毒藥物治療。

值得注意的是，患有慢性異位性皮膚炎及濕疹患者，若感染到引發唇疱疹的單純疱疹病毒，易引起疱疹性濕疹，病情嚴重時，恐引起次發性感染，危及生命。陳志強說，此時病毒會擴散到身體其他部位，除臉部外，也可能擴及頸部等部位，患者應盡速就醫。

陳志強曾收治一名濕疹患者，感染單純疱疹病毒後，造成全臉、頸部出現唇疱疹症狀，但患者卻讓非皮膚科醫師看診。醫師真的誤認是濕疹發作，給予類固醇藥物治療，沒想到病情快速惡化；經使用抗病毒藥物治療，患者才漸漸痊癒。

抓破皮 嚴重恐致敗血症

趙昭明指出，異位性皮膚炎為皮膚角質細胞的絲聚蛋白基因突變，導致皮膚出現發炎反應，若感染單純疱疹病毒，引發唇疱疹，病情嚴重時會有生命危險，但臨床上並不常見。

去年趙昭明曾收治一名8歲異位性皮膚炎男童，整臉出現紅色丘疹及水泡，且搔癢，確診為感染唇疱疹；加上患有異位性皮膚炎，造成水泡大規模擴散。由於異位性皮膚炎患者身上常帶有金黃色葡萄球菌，一旦搔抓破皮，易引起次發性感染，嚴重時恐導致蜂窩性組織炎、敗血症而危及生命。

多喝水 洗臉水溫別太高  

趙昭明提醒，異位性皮膚炎患者平時需注意皮膚保養，加強皮膚保濕及防曬，洗澡或洗臉的水溫不要太熱；更要多喝水，一天喝水2000㏄，維持皮膚處於穩定狀態。若皮膚遭到細菌或病毒感染，如唇疱疹等引起皮膚搔癢時，應避免搔抓，以防症狀更加惡化。

此外，陳志強強調，正在使用免疫抑制劑的癌症患者、免疫低下患者，唇疱疹復發的機率會增加，務必提高警覺。

預防唇疱疹5對策。（資料來源／陳志強、趙昭明 製表／沈能元）
預防唇疱疹5對策。（資料來源／陳志強、趙昭明 製表／沈能元）

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