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低頭族肩頸痠痛 微創內視鏡可改善

林佑璉／台安脊椎外科主治醫師
長期使用3C產品造成肩頸痠痛，採微創內視鏡手術治療可改善。（Getty Images）
長期使用3C產品造成肩頸痠痛，採微創內視鏡手術治療可改善。（Getty Images）

新冠肺炎疫情影響下，居家遠距上課及上班的族群增多，因為長時間使用3C產品，對頸椎的負擔日益增加，引發所謂「科技文明病」，如頸部後方或肩膀肌肉痠痛，甚至造成頸後、肩膀、手臂及手指不時的麻痛，嚴重影響日常生活。

姿勢不正確 恐椎間盤退化

長期低頭姿勢不正確，容易導致頸後兩側肌肉長期收縮，引起肩頸痠痛外，也因頸椎壓力負擔過大，逐漸發生頸椎椎間盤的退化、骨刺增生，嚴重會壓迫脊髓神經或神經根，可能會導致手腳無力，甚至在外力撞擊或跌倒後造成癱瘓。

如果肩頸痠痛屬於初期輕症時，除了要改變不良姿勢外，可以用藥物來緩解疼痛，並且搭配復健治療，就會有不錯的改善效果。但如果經長期復健治療，神經阻斷或藥物治療無效的病人，則改採微創內視鏡手術治療會是不錯的選擇。

一名65歲男性，多年前接受了前側頸椎第四至第六節減壓及融合手術，術後有左前臂到大拇指痠痛麻感，多年使用藥物及復健治療皆未改善。經X光檢查及核磁共振造影發現，他的頸椎第五及第六節左側仍有剩餘的未移除椎間盤，因而壓迫到神經根造成手臂的痠痛麻。於是病人接受內視鏡頸椎第五節至第六節頸椎椎間盤切除手術，手術後症狀完全消失，也不需要復健，當日就下床出院。

傷口1公分 術後當天下床

相較於前側頸椎減壓及融合手術，或前側人工頸椎間盤置換手術，若凸出的頸椎間盤在兩側神經根的位置時，建議可考慮微創內視鏡頸椎椎間盤切除手術。

此手術是從頸椎後側一公分的傷口，透過內視鏡把壓迫到神經的椎間盤移除。如此一來，不僅能保有剩餘健康的椎間盤外，頸椎的活動度皆不受影響。

過去傳統手術可能要休養兩周到數月，且後續要配合復健治療及頸圈配戴；但經內視鏡手術的病人，在手術後當天就能下床，術後觀察24小時即可出院，完全不影響作息。

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