壓力大老更快 規律運動、均衡飲食減壓抗老

長者可以從簡單運動做起，避免挫折，提高運動意願。（取材自ingimage）

活得健康，延緩老化，是每個中老年人追求的願望，但方法真的很簡單，一項研究發現，只要飲食均衡、維持運動習慣，就能降低身心壓力所帶來的免疫系統老化，專家建議，晚輩應鼓勵老人家多動，多吃營養食物。

南加大 學者引用分析密西根大學「健康與退休 研究」數據中5744名50歲以上的美國成人資料，而參與民眾需填答一份社會壓力經驗問卷，題目包括，壓力相關生活事件、慢性壓力、每天遭遇到的歧視 和終身歧視，最後進行血液樣本分析。

研究發現，壓力得分較高的受測者，免疫特徵看起來較差，白血球磨損比例較高，而壓力沉重，將導致T細胞數量變少。進一步研究證實，如能維持正常飲食，養成運動習慣，就可降低壓力與加速免疫老化間的關聯。換句話說，只要飲食均衡，經常運動，即使壓力較大，也能抑制免疫老化的速度。

台灣長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸表示，近20年來，研究證實，壓力會降低免疫功能、造成炎症反應，而這兩者都與「增加罹病風險」與「老化」有關。而所謂的壓力是指「個體對於壓力源的身心反應」。

劉嘉逸說，生活中的壓力源有千百種，很多是無法避免的，如何「學習與增強壓力調適能力」，是人生必須面對的課題。這項研究發現，只要改善飲食、養成運動習慣，就能緩解與壓力有關的免疫老化，提供了最有力的養生指標。

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，許多老年人不愛活動，但如果越少活動，老化速度就會越快，而整天躺在床上或沙發，就越來越不想動，引發肌少症，百病叢生。

如何提高長者運動意願？葉雅馨建議，多多鼓勵，從簡單的運動開始做起，避免因感受到壓力和挫折，而排斥活動，例如，從房間走到客廳，1天多次來回，並紀錄次數。另可搭配握力器，長者一邊看電視，一邊進行手部運動。

至於飲食上，則建議先瞭解長者喜歡吃些什麼，檢視食物的成分，並選擇容易咀嚼、吞嚥的食物，例如，蛋或豆腐，搭配不同烹飪變化，提高老人家的食慾。

葉雅馨提醒，為人子女應盡量改善長者的飲食和運動行為，只要增加他們的愉悅感，就能減低身心壓力，進而延緩老衰、降低染疫風險。(本文由NOW健康提供)