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上班族久坐憂屁股大 6招遠離肥胖

NOW健康
久坐族常需擔心自己變胖、屁股變大問題，網友推薦6招遠離肥胖的方式。(本報資料照片)
久坐族常需擔心自己變胖、屁股變大問題，網友推薦6招遠離肥胖的方式。(本報資料照片)

無論是上班或讀書，常常免不了需要久坐的情形，不少人煩惱下半身容易變胖。網友推薦6大招，遠離肥胖

台灣「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近1年內「久坐族」話題的網路聲量表現，發現民眾熱議的消腫方式包括「簡單拉伸運動」、「避免姿勢不良」、「拒絕下午茶召喚」、「定時起來走走」、「按摩消水腫」、「多喝水促進代謝」。

有網友認為「如果脂肪太多，運動還是少不了的啦」、「可以從簡單的伸展運動開始，跨出第一步最重要」、「我都在桌子底下偷做抬腿運動」，認為想遠離肥胖，就不能輕易忽略運動的重要性。

有許多民眾提到，要遠離久坐肥胖還需「避免姿勢不良」 ，像是有網友就表示自己開始上班後，馬鞍肉越來越胖，分享「不能翹腳跟、站三七步都很重要，要去注意自己平常的坐姿站姿，才不會胖回來」，也有民眾提及「盤腿也不行，肉會瘋狂外擴」，吸引不少網友共鳴，說道「看到這篇，默默的把腳放下來……」。

而在一篇網友詢問「為什麼出社會後很容易變胖啊？」的文章底下，便有不少人回覆如「因為你們在辦公室的一定少不了下午茶」、「是公司的零食櫃在搞鬼」等，表示想遠離肥胖，就要努力拒絕下午茶的誘惑；除此之外，「定時起來走走」、「按摩消水腫」，以及「多喝水促進代謝」也是久坐族改善身材不能錯過的方式。(本文由NOW健康提供)

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