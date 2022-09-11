怕胃食道逆流、腸胃炎上門 醫師給3大飲食建議

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中秋節與親友聚餐，嘗美食是無可避免，有鑑於每年中秋節過後腸胃科門診人數增加，臺北醫學 大學新國民醫院胃腸肝膽科林倬瑋醫師提醒大家注意下列三項飲食原則：

吃飯就吃七分飽 避免胃食道逆流

胃食道逆流疾病在台灣盛行率接近每4人就有1人有症狀，是現代人越來越常見的疾病，臨床上可能的表現有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等，當食物組成為高油脂、高澱粉以及刺激性食物，就會使得胃食道逆流症狀加重，因此月餅等高熱量食物宜少量食用。此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，在佳節期間，建議聚餐就吃七分飽，少量多餐沒煩惱。

烤肉食材要新鮮、炎熱易腐敗 讓你遠離腸胃炎

中秋節烤肉是每年大人小孩最期待的活動之一，烤肉時要特別注意食材的保鮮，台灣即使到了秋天還是很炎熱，高溫會導致細菌增生以及食物腐敗，若在家門口烤肉，建議準備食材後，沒有立刻下烤爐的食材應先放冰箱冷藏；如果外出烤肉，建議將食材放置保冰桶保存。烤肉時請充分烤熟後再吃，並使用熟食專用夾子及公筷母匙以避免感染，多一份細心就能遠離腸胃炎。

糖尿病 切忌甜食一口接一口 一餐一拳頭份量

柚子是中秋節必備的應景水果，酸酸甜甜的滋味讓人食指大動，時常不自覺就吃掉一整顆，因為充滿纖維，對於一般人有促進腸胃蠕動、幫助排便的效果，但對於糖尿病患者的血糖 控制卻是醫師的夢靨，過量的攝取會導致血糖飆升，建議一餐維持一個拳頭份量的水果，並時常自我監控血糖，更能掌握健康飲食量。

中秋節是團圓的時節，林倬瑋醫師提醒您應避免接觸不潔的食物以及適量的飲食，免於腸胃道的困擾，在與家人相聚時能有健康的身體，也同時做好防疫措施，共同守護家庭健康。

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