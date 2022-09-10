【食力】榴槤不臭了！泰國從金枕頭榴槤改良新品種 獲「產品地理標誌」保護

當一提到有「水果之王」美名的「榴槤」，你會想到什麼？答案應該是濃厚又獨特的氣味吧！榴槤是一個讓人愛恨分明的水果，而泰國 農民為了讓不習慣榴槤味道的人也可以一同享用，培育出一種不帶有強烈氣味的巴衝考艾榴槤（Pak Chong-Khao Yai durian）！

這款榴槤在2021年已獲得了泰國智慧財產局頒發的「產品地理標誌」（GI， Geographical Indication），而泰國觀光 局也在2022年7月15日舉辦為期兩天的巴衝考艾GI榴槤水果節（Pak Chong-Khao Yai GI Durian Festival）慶祝。

有專利權的巴衝考艾榴槤香氣十足 纖維較少 口感細膩

巴衝考艾榴槤在2021年獲得了產品地理標誌，產品地理標誌是對富有原產地特性、產品獨特性及優良品質或享有名譽的產品認證，旨在保護商品智慧財產權，不僅可以為產品和生產商帶來更多的商業價值，更是讓商品可持續性發展。

在巴衝縣當地200多間果園，雖然只有39間果園獲得這項標誌，但是卻使得獲GI標示的榴槤價格從每公斤160～180（約為台幣132元～149元）泰銖漲到了180～220泰銖（約為於台幣149元～182元），不僅能刺激當地其他果園為了提升品質而獲得標誌，更是提升了這款榴槤的知名度、說服力，並能夠刺激觀光產業。

巴衝考艾榴槤來自泰國東北部呵叻府巴衝縣，栽種時間在3～4月，採收期間為5月下旬至9月上旬，種植至採收需要至少135天的時間。呵叻府巴衝縣的土壤有多樣礦物質，如氧化鐵、氧化鎂等，且具有排水良好的特性，而當地受季風影響而潮濕多雨，白天炎熱、夜間涼爽，讓巴衝考艾榴槤擁有獨特、良好的味道。

根據泰國產品地理標誌的說明，巴衝考艾榴槤採用嫁接方式栽種，以金枕頭榴槤與其他當地品種，像是尖竹汶府（Chanthaburi）、春蓬府（Chumphon）產的榴槤，改良出具有甜味、口感細膩、觸感光滑、纖維少以及沒有強烈氣味的組合，整個果肉呈現均勻淡黃色。

在泰國的77個府裡目前已有161項商品獲得此標誌，其中，榴槤已經有11個品種獲得標誌，每個榴槤都有鮮明的特色與風味。

榴槤魅力無法擋 2021年出口額高達1870億泰銖

榴槤備受推崇，在國際上也吸引許多榴槤迷的愛戴，在2021年泰國榴槤總出口額就高達1870億泰銖（約為台幣1552億元），除了榴槤位居出口的農產品第一名，椰子、山竹、龍眼等多樣水果也銷往國外，亞洲為主要出口市場，而中國是最大出口國。根據曼谷郵報《Bangkok Post》指出2022年2月1日至7月21日泰國對於中國出口超過100萬噸的水果，價值高達920億泰銖（約為台幣764億元），較去年同期增長了12.7％，其中，榴槤佔輸出之冠，超過67萬噸，價值高達720億泰銖（約為台幣598億元）。

台灣也能看見泰國榴槤的身影 結合在地美食 更能蹦出新滋味！

台灣也有榴槤風潮，食品廠牌推出創意榴槤商品，為了讓消費者不用出國也可以享用泰國榴槤，像是「枝仔冰城」在2022年4月於全聯福利 中心販售的「金果榴槤雪糕」，帶有絲滑柔順口感，並有著奶油香氣的獨特果香，主打讓人一入口彷彿置身於泰國。

榴槤不僅能結合甜點、冰品，與鹹食結合，更能帶出榴槤獨特的魅力，帶來驚奇的新滋味，必勝客在2022年6月推出的「榴芒水金金比薩」軟嫩多汁的唐揚雞搭配金枕頭榴槤醬、榴槤起司塊，雙倍濃郁口感，滿足榴槤控的渴望！同時也一併推出香味四溢的「榴槤起司唐揚雞」，搭配香氣濃郁的榴槤，衝擊感十足的味道，就是希望能夠留住榴槤鐵粉的心。

而這款巴衝考艾「香」榴槤，未來若能夠引進台灣，或許也能讓害怕榴槤味道的消費者品嚐它的獨特香甜味。(本文授權轉載自食力)