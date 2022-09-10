【食力】比蔗糖甜300倍的低醣飲食新星！羅漢果苷與半乳寡糖結合不只低熱量還更健康！

為了減少人體的糖分攝取量，不少人會選擇糖分含量低或是不含糖的食品，也有食品業者利用甜味劑取代糖的使用。根據2022年7月鑽研農業與食品化學的國際期刊《Journal of Agricultural and Food Chemistry》所發表的研究指出，從羅漢果中萃取的羅漢果苷可與半乳糖寡糖製成新型低熱量的甜味劑，不但能夠提供與人造甜味劑相同的效果，也不會對人體造成負面影響。

提取自羅漢果 甜味高出一般醣類200～300倍

衛生福利 部國民健康署於2018年發布的「國民飲食指標」中指出，增列每日飲食中，添加「糖」攝取量不宜超過總熱量的10％。世界衛生組織（WHO）也建議糖的攝取量在總熱量的10％以下，若低至總熱量的5％將更為理想。因此，食品業者開始使用「甜味劑」作為糖的替代品，只需添加少的劑量，就能達到預期中的甜度。

根據西班牙食品科學研究所（Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación）、物理化學研究所（Rocasolano Institute of Physical Chemistry）等研究團隊指出，目前已開發出一種新型的甜味劑，是利用從羅漢果中提取的羅漢果苷，與動物乳汁中的半乳寡糖製作而成。新的甜味劑可以使人體健康腸道菌顯著增加，甜度高達蔗糖的200～300倍。

最適合人體的益生元！半乳寡醣與羅漢果苷的結合

人體腸道菌叢可分為益菌、壞菌，這些菌與宿主維持著一種共生關係，維持人體腸道健康。影響這些菌叢生長的原因，除了人體本身的健康以外，吃進身體的食物影響更是不容小覷。

研究人員將半乳寡糖與羅漢果苷結合，製作新型低熱量的甜味劑。會選擇半乳寡糖的原因是它被過去研究發現是最適合人體的益生元之一，並天然存在於母乳中，益菌利用率也是最高。市面上常會作為人工甜味劑的天然、低熱量替代品，但作為單獨使用時，它們的甜味不足以成為可行的替代品，因此研究團隊開始找尋甜味的替代方案。

為了增加甜味，研究人員加入了羅漢果苷，這種物質源自羅漢果，具有抗氧化、抗炎特性和降血糖 作用，可抑制某些有害分子，並有助於防止對DNA造成損害，對人體益處多。然而，由於這些提取物有時具有苦味和金屬味，因此在將它們添加到乳糖中後，需要用β-半乳糖苷酶對其進行除味處理。

低醣飲食成現代趨勢 羅漢果甜味劑降低熱量、增加腸道益菌

隨著消費者健康意識的提升，許多人開始發現糖對於健康的危害，不僅會造成肥胖 、高血糖、糖尿病 等問題，更可能會加速人體老化、內分泌失調，甚至引發癌症 。國際市調公司Innova Market Insights市調發現，約有91%的消費者對減糖聲明做出回應，此外，Innova也指出，潔淨標章與成分是2021年全球的主要趨勢，許多食品公司對此進行研發，推出低糖含量的產品，或是以天然甜味劑作為替代品。

雖然人造甜味劑越來越受歡迎，但一些動物實驗中發現這些甜味劑可能會對人體產生不良影響， 例如有些人造甜味劑可能會刺激食慾，進而導致暴飲暴食、人體體重增加，羅漢果甜味劑則不會造成此影響，它的風味與一般食用糖類相似，讓食品生產者可以在等量的羅漢果甜味劑代替蔗糖使用，維持食品熱量的同時也能同時具有益生元作用，維持消費者腸道健康。(本文授權轉載自食力)