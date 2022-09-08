中秋烤肉姿勢不良會「芭比Q」 骨科醫師教護筋骨三部曲

光田綜合醫院骨科醫師，教民眾中秋烤肉護筋骨三部曲。（圖／光田綜合醫院提供）

中秋烤肉人多，光田綜合醫院骨科 醫師嚴可倫提醒，烤肉聚會時，有民眾因採買時的重物搬運、烤肉彎腰前傾的不良姿勢、聚會後清洗爐具不當使力等，而出現腰椎、手腕等不適甚至痛楚，他提供烤肉前後動作要領，不要讓連續3天的烤肉，可能會讓自己的筋骨「真的芭比Q」了。

嚴可倫醫師提供烤前準備要領：

一、少量多樣：例如汽水、啤酒等飲品，以往民眾可能一次買整箱(24罐)，覺得較為划算，但因中秋採買物品較多，建議可採取「少量多樣」的原則，如飲料部分改為買一手(6罐)、或寶特瓶裝，可讓選購的種類更多元，又可避免一次搬太重而受傷。

二、蹲低抱起：面對比較重的商品，搬運時切記要靠近蹲低，避免直接彎腰抱起，曾有椎間盤突出病史的患者更要小心，否則還沒烤到肉就傷了腰，會讓整個中秋連假相當掃興。

三、推車代勞：中秋烤肉採買物品眾多，民眾至賣場往往需要花上一、二個小時，建議盡量減少靠身體搬運的次數，買多買少都善用推車代勞輕鬆選購，甚至推到停車場方便上車，可將受傷的機率降到最低。

烤肉當下要領：

一、忌蹲低坐：傳統的烤肉都設計得非常靠近地面，長時間坐低板凳、或低烤肉，將導致身體長時間前彎，增加腰椎壓力，導致事後相當不舒服，應該將烤肉架架高、墊高、或放高處，減少烤肉時的彎腰次數．

二、長夾助攻：若無法改變烤肉架高度，可利用加長的夾子，增加人體與烤肉架的距離，就可以坐較高的椅子，避免低蹲低坐，導致腰椎受傷。

三、雙手並用：面對比較重的烤物，例如大支串燒、鋁箔紙盒、大肉排，可出動雙手雙夾，避免因為單手夾重物負擔過重甚至導致扭傷。

四、電烤神器：近來流行的「電烤盤」、「電烤神器」等，除免去升火的麻煩，也讓民眾可在室內吹著冷氣烤，或是放桌上輕鬆烤，甚至也可以減少煙灰，好處多多。

烤後收拾要領：

一、鋁箔防焦：建議在烤肉時，可用鋁箔紙包裹食材，搭配一點水分或米酒，就有蒸煮的效果，又可避免烤焦，能讓事後在刷洗鍋具較為輕鬆，使用鋁箔時，要記得亮面朝食材，霧面朝熱源才正確。

二、木炭處理：建議先降溫再分批夾開，可避免太重或燙傷，在移動木炭包或爐具時，切記不可直接彎腰搬運，容易造成腰椎不適；在提水降溫時，一樣要遵守蹲低再提起的大原則，倒水時水桶可放膝蓋上減少腰椎受力。