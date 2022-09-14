電子菸助戒菸？成人減害難 少年濫用快

電子菸對人體的傷害未必比香菸小。(本報資料照片)

吸菸是威脅健康的頭號殺手，每兩位吸菸者即有一位將死於吸菸所致疾病，卻因尼古丁成癮而難以戒除。

1970年代，國際逐漸認知吸菸的健康危害，跨國菸商便推出低尼古丁、低焦油的「淡菸」產品，標榜「香醇依舊，健康無虞」以擄獲市場並成為熱銷菸品。然而數十年來，吸菸致死人數不減反增，才揭穿淡菸竟是菸商利用檢測 漏洞所導演的世紀騙局，終在2010年嚴禁淡菸、涼菸的誤導行銷。

自此全球菸品銷量一路下滑，跨國菸商只得另謀出路，祭出新型菸品救市，電子菸、加熱菸應運而生。新型菸品行銷套路師法淡菸，但更加精進，以不再燃燒為宣傳主軸，強調只有加熱、沒有菸灰，在缺乏充分醫學 驗證下，便強力宣傳具「健康減害」效果。

菸商同時積極分化、扭曲社會的反菸認知，強調因為菸草燃燒才危害健康，只要不燃燒的新型菸品盡速合法，就能協助無法或無意戒菸者停用傳統紙菸。然而，菸商對新型菸品的高成癮性、潛在的人體危害，以及勾引青少年入門成為最流行的菸品，一律否認或避重就輕。

菸商的減害行銷手法誤導，當然也重創菸害防制工作。過去30年，成人吸菸率逐年探低，但電子菸使用率卻上升；更糟糕的是，中學生電子菸使用率是成人數倍，但據老師反應，校園的真實狀況可能更加嚴峻。

紐西蘭2020年吸菸率為13.7%，為達到2025年吸菸率降為5%的目標，紐西蘭效法英國，於2021年9月啟動「無菸紐西蘭2025行動計畫」，期待藉由鼓勵成人吸菸者轉換成電子菸，來降低吸菸率。

未料實施不到一年，紐西蘭氣喘與呼吸基金會（ARFNZ）便調查發現，9至13歲少年竟高達27%在過去一周使用電子菸，且這些電子菸多是含高劑量尼古丁。大部分家長普遍認為孩子只是好奇嘗試，當獲悉電子菸尼古丁濃度可能高達50毫克，等於2至3包傳統紙菸時，莫不驚嚇萬分，因為大部分的孩子參加派對時，可能在兩、三小時內便吸完一支電子菸。

紐西蘭氣喘與呼吸基金會近來呼籲，協助戒菸需仰賴完整的行為支持，如果只是走進零售店買了電子菸，不可能成為有效的戒菸策略，只會讓吸菸者變成多重菸品使用者；相較之下，澳洲 政府的電子菸只能透過醫師的戒菸處方取得，更有效。

「無菸紐西蘭2025」屢被有心團體與人士作為鼓吹減害政策的範例，但實施未滿一年，便發現減害只是菸商的宣傳糖衣，成人吸菸者戒菸減害效果微乎其微，反而帶來青少年濫用的災難性後果。