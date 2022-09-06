確診後憂鬱、注意力不集中 當心是「神經系統」有問題

圖片來源 ／健康醫療網

部分新冠染疫康復者在身體與心理上出現許多症狀，包括頭痛、頭暈、走路不穩、肢體無力、情緒個性轉變、暴怒、緊張、焦慮不安、輕微失智 、健忘、腦霧，以及腦部動脈及靜脈栓塞等，彰基醫學 中心提醒民眾，應主動就醫，避免造成個人、家庭、工作上負面的影響。

確診後出現這些症狀 恐是神經系統出問題

台灣漢銘基督教醫院副院長暨彰基神經醫學部主治醫師林志明表示，很多民眾感染新冠之後，其實有一些後遺症，神經學上而言的症狀，例如頭痛、頭暈，心情不好、有些憂鬱，甚至四肢麻木，或者注意力不集中，看似很輕微的症狀，其實都是跟神經系統出現的問題，有很大的關聯性。

感染兩周之後 多重系統發炎症候群最常出現

彰基急診急救教學中心副主任暨急診重症醫學部主治醫師陳椿宜提及，多重系統發炎症候群是新冠急性感染期之後身體多器官嚴重發炎的疾病，通常發生在感染兩週之後。如果確診了兩周後，突然又開始持續高燒，而且伴隨腹痛、腹瀉、嘔吐物、眼睛紅、身上出現紅疹、低血壓的症狀，除了常見感染以外，也要考慮多重系統發炎症候群的可能。

在感染新冠之後，要特別注意如果突然出現嚴重胸悶、喘不過氣、昏迷或意識混亂，或是臉色、甲床的顏色突然變得蒼白或發紫，這樣的情況應該盡快送往急診。

確診COVID-19之後，很多人會有俗稱「長新冠症候群」的發生，比如胸悶、食慾不振、注意力沒辦法集中，甚至有一點沒辦法很清楚的思考，這現象稱為「腦霧」；建議有這種症狀的民眾，首先可以多休息，從日常生活作息開始調整，如果依然還是持續有這些症狀，就應前往醫院尋求專業的協助。

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