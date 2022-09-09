髮際線上移 小心4大成因

髮際線上移，會隨著年紀增長越來越明顯。（本報資料照片）

常常會抱怨為什麼頭髮越來越細？甚至自然捲越來越明顯，這其實都跟加齡髮質息息相關。有人更甚至會發現，自己的髮際線越來越向頭頂退後，這些也是加齡髮質會遇到的困擾。

台灣中醫師康涵菁指出，根據統計，女性約莫從40歲開始，頭髮就進入加齡時期，男性則更早，大約20歲至30歲之間，就開始進入髮質加齡階段。

綁髮位置不變 易造成落髮

女性髮際線越來越高，常常受遺傳基因與內分泌調控的影響，雄性激素比一般人高的女性就容易會有髮際線後退的困擾。康涵菁指出，很多女生會認為長頭髮易掉髮，其實可能和綁頭髮有關，如果長時間綁同樣的髮型，反覆拉扯同一個區域的頭髮，的確會增加那個區域的掉髮量，但只要改變固定的綁法，或是髮線時常更換位置，就能減少掉髮量。

常常洗頭或染髮燙髮，會加速髮際線上提的可能嗎？通常是染髮、燙髮太靠近頭皮傷害毛囊，才可能掉髮，中醫師建議使用天然一點的洗髮精，如含有何首烏與生薑的最為合適。

中醫認為血和精是人體的根本，一切人體內外有形的器官和組織，都與精血相關，頭髮更為密切，「髪為血之餘」頭髮由多餘的血液生成；「腎之華在髪」腎臟的光彩表現在頭髮。

康涵菁解釋，頭髮的生長代謝需要血液與腎精濡養，所以精血什麼狀態，頭髮作證，觀髮而知全身；血虛、血熱、腎虛、外邪常常就是中醫認為髮際線上提的四大主因。

血虛 減肥過度易脫髮

1.血虛：頭髮由體內多餘的血液化生而成，人體如果血液充盈，則頭髮後備充足，自然濃密；如果血液虧虛，用來化生頭髮的血液不足，頭髮失其所養，自然乾枯、開叉，以至於逐漸脫髮。

門診常見減肥過度的患者，減肥不求速成，本質是消耗大於攝入，無論用運動、吃藥、節食哪種方法，體重都不可下降太快，否則血虛就會容易導致掉髮。

血熱 應避吃辛辣食物

2.血熱：為中醫名詞，指人體內一種熱能過剩的狀態，如果血液是血熱狀態，我們的頭髮就會相當於一株生長在火爐邊的植物，相信它除了逐漸枯萎、死亡外，不會有別的出路了。通常發生於天氣炎熱、嗜食辛辣、高脂食物和甜品，與情緒很容易受刺激，易怒。中醫認為怒氣會直接轉化成火氣。

康涵菁提醒，這種體質盡量避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒、芥末、胡椒；脂肪含量多的食物，如快餐、油炸食品；含糖量多的食品，如冰淇淋、西式甜點；屬性溫熱或產熱高的食物，如羊肉、橘子、糯米。此外心情要調適。在七種情緒刺激中，暴怒或怒久最容易使人體氣血運行閉阻，多餘的氣不能順暢運行，時間久了就會轉化為血熱狀態，建議平時多做頭皮按摩紓緩壓力。

腎虛 飲食過鹹易傷腎

3.腎虛：頭髮在中醫理論中，除了需要充足的血液化生，更需要腎臟中的精氣催化和促進。而腎虛通常與遺傳的體質有關，長期飲食過鹹。鹹味容易影響腎這個臟腑，適量鹹味使腎功能增強，但長期超量攝入鹹味將會損傷腎精的運化，則頭髮容易脫落，建議採用中藥炙何首烏、女貞子、熟地黃、山萸肉克調理、飲食上少鹽。

風邪 容易在醒後掉髮

4.風邪：中醫認為「百病生於風」。頭部永遠是風邪攻擊的主要目標。人體在兩種情況下怕風：出汗後和睡著後，此時全身毛孔敞開，容易遭受風邪侵襲，當風吹過張開的毛孔時，皮膚遇冷收縮，瞬間減少頭髮毛囊部的血液供應，所以頭髮最容易在睡醒後脫落。洗髮後要盡快吹乾，而長期酗酒也算是風邪上擾的一種，容易造成髮際線上移。

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