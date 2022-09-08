品香安神舒心 中醫師：選購看、聞、摸

好的線香燃燒後，氣味通透舒暢，不會產生熏人煙霧。(記者江家全／攝影)

現代人生活忙碌，腦袋慢不下、也靜不下來，點香靜心療癒是漸受歡迎的方式之一，點一支香慢慢燃燒，一縷輕煙和香氣可以安定心神、鬆弛神經。台灣緻宸中醫診所院長高羿宸表示，中醫與線香息息相關，其主要原料「藥料粉」，常見沉香、檀香、白芷等中藥材，好的香除了可以淨化空間，也能養生祛病。

香的歷史悠久，包含心靈寄託的祭祀用香、淨化身心的生活用香，檀香、沉香等木頭具有宜人香味，焚燒時產生的煙則有怡情養性的作用。高羿宸說，品香的過程中，可以觀察香氣在身體上的反應，例如頭暈、頭脹、打噴嚏、咳嗽或是手腳變暖、鼻塞通了等。由於香的品質關乎健康，購買前應先「看、聞、摸」。

市面上的線香，主要原料除了藥料粉外，還有香粉以及被當作黏合劑的樹皮黏粉，高羿宸表示，線香品質好壞重點是選材，純天然的香料不會刺鼻、澀眼，線香操作非常簡單，但新手入門還是有許多注意事項，購買前務必看、聞、摸，避免買到不良化學製品。

看外觀 色澤不豔麗

天然的線香以沉香或檀香為主調，另再加入其他草本材料調製而成，色澤並不會太豔麗；化學線香則是利用色素調出鮮明顏色，帶有光澤。

聞味道 香味不刺鼻

天然線香帶點木材香味，點燃後氣味並不明顯，只要一捻熄，香味就會斷掉。有摻假成分的線香，香味就不會中斷，而且有刺鼻的味道。

摸質地 手感微顆粒

天然線香帶點微顆粒手感，人工合成香料的線香則是摸起來平滑；燃燒後，添加石灰粉的線香有較長時間留存溫度，有燙手、灼熱感。

除了「看、聞、摸」三步驟，觀察香灰也是選購要訣。高羿宸說，天然線香的香灰掉下來是一節節的，又稱為「寸斷」，化學線香則是散開的，線香好壞在燃燒後有明顯差異。

民眾最關心的致癌 問題，高羿宸提醒，任何東西燃燒都會產生PM2.5，劣質線香燃燒時會產生有害物質，天然線香也忌諱在密閉空間內使用。另外，要注意線香剛點燃時，完整的香氣還沒釋放出來，不要馬上湊過去聞香，以免影響之後的嗅覺。

高羿宸強調，好的線香燃燒後，香氣會有穿透力、聞起來溫和順鼻，燃燒的時間大約30分鐘，搭配冥想靜坐有助於沉澱思緒。若引起鼻塞、鼻子癢、打噴嚏、流鼻水等症狀，代表線香品質不佳或是對成分過敏 ，應停用並到通風處散去不舒服的氣味。