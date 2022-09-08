我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

品香安神舒心 中醫師：選購看、聞、摸

記者廖靜清／台北報導
好的線香燃燒後，氣味通透舒暢，不會產生熏人煙霧。(記者江家全／攝影)
好的線香燃燒後，氣味通透舒暢，不會產生熏人煙霧。(記者江家全／攝影)

現代人生活忙碌，腦袋慢不下、也靜不下來，點香靜心療癒是漸受歡迎的方式之一，點一支香慢慢燃燒，一縷輕煙和香氣可以安定心神、鬆弛神經。台灣緻宸中醫診所院長高羿宸表示，中醫與線香息息相關，其主要原料「藥料粉」，常見沉香、檀香、白芷等中藥材，好的香除了可以淨化空間，也能養生祛病。

香的歷史悠久，包含心靈寄託的祭祀用香、淨化身心的生活用香，檀香、沉香等木頭具有宜人香味，焚燒時產生的煙則有怡情養性的作用。高羿宸說，品香的過程中，可以觀察香氣在身體上的反應，例如頭暈、頭脹、打噴嚏、咳嗽或是手腳變暖、鼻塞通了等。由於香的品質關乎健康，購買前應先「看、聞、摸」。

市面上的線香，主要原料除了藥料粉外，還有香粉以及被當作黏合劑的樹皮黏粉，高羿宸表示，線香品質好壞重點是選材，純天然的香料不會刺鼻、澀眼，線香操作非常簡單，但新手入門還是有許多注意事項，購買前務必看、聞、摸，避免買到不良化學製品。

看外觀 色澤不豔麗

天然的線香以沉香或檀香為主調，另再加入其他草本材料調製而成，色澤並不會太豔麗；化學線香則是利用色素調出鮮明顏色，帶有光澤。

聞味道 香味不刺鼻

天然線香帶點木材香味，點燃後氣味並不明顯，只要一捻熄，香味就會斷掉。有摻假成分的線香，香味就不會中斷，而且有刺鼻的味道。

摸質地 手感微顆粒

天然線香帶點微顆粒手感，人工合成香料的線香則是摸起來平滑；燃燒後，添加石灰粉的線香有較長時間留存溫度，有燙手、灼熱感。

除了「看、聞、摸」三步驟，觀察香灰也是選購要訣。高羿宸說，天然線香的香灰掉下來是一節節的，又稱為「寸斷」，化學線香則是散開的，線香好壞在燃燒後有明顯差異。

民眾最關心的致癌問題，高羿宸提醒，任何東西燃燒都會產生PM2.5，劣質線香燃燒時會產生有害物質，天然線香也忌諱在密閉空間內使用。另外，要注意線香剛點燃時，完整的香氣還沒釋放出來，不要馬上湊過去聞香，以免影響之後的嗅覺。

高羿宸強調，好的線香燃燒後，香氣會有穿透力、聞起來溫和順鼻，燃燒的時間大約30分鐘，搭配冥想靜坐有助於沉澱思緒。若引起鼻塞、鼻子癢、打噴嚏、流鼻水等症狀，代表線香品質不佳或是對成分過敏，應停用並到通風處散去不舒服的氣味。

致癌 過敏

上一則

嘴破以為火氣大？15年「這習慣」讓口腔癌找上門

下一則

骨鬆、洗腎治療需活性D3？醫師說分明

延伸閱讀

頭痛病友會 醫師助民眾向頭痛說掰掰

頭痛病友會 醫師助民眾向頭痛說掰掰
鼻塞睡不好成熊貓眼 原來是下鼻甲太肥大

鼻塞睡不好成熊貓眼 原來是下鼻甲太肥大
銀髮族消化道問題如何解？中醫親授養護之道

銀髮族消化道問題如何解？中醫親授養護之道
Dr. Sun擁有35年豐富教學經驗培育優秀學生進入長春藤大學

Dr. Sun擁有35年豐富教學經驗培育優秀學生進入長春藤大學

熱門新聞

Omicron變異株BA.5肆虐全球，圖為一位民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

2022-09-01 18:19
招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

2022-09-01 07:14
圖片來源 ／健康醫療網

我「骨質疏鬆症」了嗎？專家解析判定標準、預防方式

2022-09-05 01:30
衛福部南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非文中病人。（圖／南投醫院提供）

七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

2022-09-07 05:29
（圖：健康醫療網提供）

牙周病要注意 及早防治避免全身「壞光光」

2022-09-01 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

心肌梗塞「把過關鍵90分鐘」 中年男撿回一命

2022-09-05 00:45

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？