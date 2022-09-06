我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

傷肺行為不只吸菸 空汙下慢跑也NG

記者沈能元／綜合報導
吸菸是目前引發肺癌最大的危險因子，二手菸同樣也會增加肺癌風險。（本報資料照片）
吸菸是目前引發肺癌最大的危險因子，二手菸同樣也會增加肺癌風險。（本報資料照片）

肺癌連續18年高居台灣十大癌症死因之首。台大醫院癌醫中心分院副院長陳晉興發表新書「肺癌的治療與預防」提到，肺就像是海綿及濾網，吸收、過濾吸進来的每口空氣，隨後在肺泡内進行氣體交換，將氧氣輸送至全身細胞提供養分，同時將體內二氧化碳排出體外。哪些生活習慣最傷肺？陳晉興列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大NG行為。

陳晉興說，依世衛資料顯示，肺癌危險因子中，菸害占70至80%，空氣汙染則占15％，因此吸菸是目前引發肺癌最大的危險因子；二手菸同樣也會增加肺癌風險，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20到30%。

其次是台灣機車數量多，但許多機車缺乏定期保養，汽油燃燒不完全，成為所謂的「烏賊車」。若騎車不戴口罩，形同把自己當作一台「行動空氣清淨機」，傷害肺臟健康。

在空汙下做運動，就會不停吸入髒空氣，與自殺無異。（記者侯永全／攝影）
在空汙下做運動，就會不停吸入髒空氣，與自殺無異。（記者侯永全／攝影）

第三不應在空汙中慢跑，雖然慢跑是良好運動習慣，但跑步時換氣量約是平時的10倍，在空汙下做激烈運動，就會不停吸入髒空氣。有人形容，若不看空氣品質，紅、紫爆時仍出門跑步，與自殺無異。

最後是應避免焚香。陳晉興說，焚香、燒金除增加PM2.5濃度外，還會產生多種汙染物，包括多環芳香徑碳氫化合物、揮發性有機物、重金屬等，將對肺臟造成傷害。

顧肺 多做擴胸、腹式呼吸

而平時要如何促進肺的健康？陳晉興說，可以多做增加肺功能的運動，如擴胸運動、腹式呼吸、圓唇呼吸，以及唱歌或吹奏樂器。此外也應多從事慢跑、健走、跳繩等運動，而年長者可以進行太極拳、氣功等，增加肺臟健康。

醫師建議，年長者練太極拳、氣功等，可以增加肺臟健康。（本報資料照片）
醫師建議，年長者練太極拳、氣功等，可以增加肺臟健康。（本報資料照片）

國際上多認為肺癌是抽菸所致。然而，在台灣以及亞洲地區，不吸菸的肺癌患者特別嚴重。在醫界研究下，已找致病基因，晚期肺癌患者可藉由標靶治療、化學治療及免疫治療等，增加五年存活率。

擴胸運動、腹式呼吸，以及唱歌或吹奏樂器可增加肺功能。（本報資料照片）。
擴胸運動、腹式呼吸，以及唱歌或吹奏樂器可增加肺功能。（本報資料照片）。

口罩 世衛 癌症

上一則

咳血是肺癌？名醫為民眾解惑7常見問題

延伸閱讀

中秋嘉年華免費義診 推廣皮膚保健與防曬

中秋嘉年華免費義診 推廣皮膚保健與防曬
癌細胞免疫療法有抗藥性 新療法可解決

癌細胞免疫療法有抗藥性 新療法可解決
中年男呼吸急促、體力差 竟是「小細胞肺癌」上身

中年男呼吸急促、體力差 竟是「小細胞肺癌」上身
4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

熱門新聞

Omicron變異株BA.5肆虐全球，圖為一位民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

2022-09-01 18:19
招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

2022-09-01 07:14
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
中國長沙一名35歲梁小姐和朋友聚餐吃火鍋，吃完後立刻喝了冰奶茶，竟讓她上吐下瀉。示意圖。（取材自ingimage）

長沙女吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」醫：差點送命

2022-08-30 03:06
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
（圖：健康醫療網提供）

治療睡眠障礙症「這樣做」有助一夜好眠

2022-08-30 01:30

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水