咳血是肺癌？名醫為民眾解惑7常見問題

陳晉興說，肺癌患者愈來愈多，受限於看診時間實在太短，很難滿足所有人的需要，盼藉由新書在最短時間內解惑民眾對肺癌的疑問。（記者沈能元／攝影）

台大醫院副院長陳晉興新書「肺癌的治療與預防」，整理了門診患者常見的問題及答案共20題，以下摘錄常見7題為民眾解惑。

Q：肺癌是「絕症」嗎？

Ａ：在醫學 進步下，現在已不需要把肺癌看作是絕症。 肺癌若能藉由最初期診斷，並妥善加以治療，治癒率乎可達到將近百分之百。所謂的治癒率，一般以5年存活率估計，這並不是說患者只能活5年；而是經過治療後，5年內沒復發，就可以算是根治了。

當然也有少數案例，隔了6、7年後復發。通常會復發的肺癌病人，期別以二、三期以上為多，或是發現時的腫瘤就已經很大了，如此即使追蹤5年後也須謹愼監控。

Q：咳血，是肺癌的症狀嗎？

A：過往年代像肺結核等疾病無藥可路，一旦感染形同絕症，但時至今日，經醫學檢驗可找出咳血問題，給予適當治療。病人會咳血，代表肺部出血，除了可能罹患肺結核，也有可能是肺癌。尤其是「中央型」肺癌患者。但現代常見的肺癌為「周邊型」肺癌，也就是肺腺癌居多，咳血症狀相對少見。

Q：我的家人有肺癌，我會不會是下一個？

A：肺癌不會傳染，但是會遺傳，有著高度「家族史」關聯性，尤其華人具有特殊基因變異。有研究發現，在三親等內罹患肺癌的人數越多時，其他家人得到肺癌的機率就越高。

Q：時常咳嗽，是感冒、過敏、氣喘還是肺病？

A：肺病包含肺部發炎及長腫瘤。肺部發炎除咳嗽症狀外，常合併發燒、呼吸困難及有黃膿痰。「中央型」肺癌會引發咳嗽，但「周邊型」肺癌則較不會，因此並不是有慢性咳嗽就是有肺癌。

Q：抽電子菸會不會得肺癌？

A：電子菸出現的時間還不算久，研究時間不夠長，還不足以確認它和肺癌之間有沒有關係。但依台灣衛福部食藥署調查，隨機抽樣31件電子菸發現，百分之百含有甲醛，90%含有乙醛，80%含有尼古丁，且有成癮及中毒危險。因此，從電子菸所含的致癌物質可以推測，引起肺癌、膀胱癌等癌症機率是高的。

Q：做家事常吸到灰塵，這會成為肺癌高危險群嗎？

A：在文獻中較少看到灰塵與肺癌的相關研究，但最近有人進行檢測 發現，使用掃地機器人清掃會造成PM2.5狂飆。檢測掃地機器人運轉10分鐘後，揚塵的濃度是背景值的6倍，PM10和PM2.5的濃度最少，但也高出背景值2倍，空汙濃度達到「紅色警戒」。使用吸塵器時，後方氣旋所造成的微粒揚塵也會高達13倍，建議使用這些家電要多注意。

Q：得過肺癌的人，會是新冠肺炎 高危險群嗎？

A：曾有研究發現，兩者間並無相關性。原因是新冠肺炎的危險因子為飛沫和接觸感染，肺癌患者和其他人一樣，若沒做好防護都有很高的感染風險。而肺癌患者因免疫力較差，尤其正在接受化療或放療的患者，一旦確診感染新冠肺炎，病情及併發症都會較為嚴重且死亡率較高。