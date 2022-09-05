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醫師釋疑C肝 「傳染途徑」非同桌用餐

記者簡慧珍／綜合報導
彰化縣二林基督教醫院設闖關遊戲攤位，民眾透過遊戲記住保護肝臟的知識。（圖：二基提供）
彰化縣二林基督教醫院設闖關遊戲攤位，民眾透過遊戲記住保護肝臟的知識。（圖：二基提供）

台灣疾管局調查，大眾慢性C肝盛行率約3.87%，彰化縣二林地區四鄉鎮的介於10 %～15%，二林基督教醫院日前透過趣味問答遊戲衛教民眾「保肝抗C」，並戒除吸菸、嚼食檳榔等慢性危害身體的壞習慣，遠離致病因子常保健康。

二基在一樓大廳舉辦「愛肺保肝，儘早篩檢，開啟彩色人生；愛肺不費力，戒菸找專業;開口大聲笑，戒檳要趁早」活動，心臟內科醫師傅智群說明香菸與檳榔危害健康的知識，肝膽腸胃科醫師賴俊宏說明C型肝炎藥物及預防須知。

賴俊宏說明C型肝炎藥物及預防須知。他從希臘神話，談起古人早就知道肝臟可以重生，接著談到肝功能和相關疾病；他表示，肝臟為人體默默工作，慢性發炎初期沒症狀，等到患者察覺，通常需投入更多治療才能挽回健康。

彰化縣二林基督教醫院今指導民眾了解保護肝臟的重要性。（圖：二基提供）
彰化縣二林基督教醫院今指導民眾了解保護肝臟的重要性。（圖：二基提供）

他說，有一名長者到門診哭訴被檢出C肝之後，媳婦不准孩子和阿公一起吃飯，理由是怕被阿公傳染C肝。其實C肝的傳染途徑不是同桌用餐，民眾別被誤導，不過共餐仍需公筷母匙比較衛生；此外，C型肝炎容易導致肝硬化、肝癌，使用C肝口服藥物不但服藥方便又副作用小、治癒率高，民眾可積極治療。

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