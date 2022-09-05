長新冠腦霧 金融理專積極復健治癒

復健科主任葉圜叡表示，大多數長新冠症狀都能改善與治癒，多數如注意力和記憶障礙病人不願尋求就醫，反而會拉長復元時間。示意圖，非新聞當事人。（圖：衛福部台北醫院提供）

台灣新北一位陳小姐任職於金融業，過去常幫VIP客戶做理財規畫，今年5月中罹患新冠肺炎 之後，無法專心分析數據與閱讀報表，資料看過就忘。症狀持續1個月後，她到衛福部台北醫院就醫，醫師診斷與認為與長新冠的腦霧及焦慮有關，安排陳小姐接受血管雷射與復健治療，從長新冠解脫，恢復正常工作狀態。

陳小姐指出，隔離結束重回工作，經常無法專心，資料看過就忘，連說明投資 商品會緊張到上氣不接下氣，導致客戶逐漸流失。她發現已影響工作狀態，才鼓起勇氣去醫院求診。

復健科主任葉圜叡說，大多數長新冠症狀是高度主觀的，例如注意力和記憶障礙，病人可能會因為不敢啟齒，不願尋求就醫治療。有類似原因而不敢就醫的疾病，還有慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，但這些都是可以改善甚至治癒的，他提醒必須提高對長新冠的認識。

葉圜叡指出，為陳小姐安排每周3到4次的治療與復健運動。持續6到8周之後，陳小姐的腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉 力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升，終於又能回到自己樂愛的金融業，繼續幫客戶做理財規畫。