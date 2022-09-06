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烤肉搭蔬菜 不怕「身陷膩境」

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營養師建議，肉類食材可搭配蔬菜，清爽之餘也增添風味。（取材自ingimage）
營養師建議，肉類食材可搭配蔬菜，清爽之餘也增添風味。（取材自ingimage）

中秋節烤肉，攝取量若沒有好好節制，可能一餐就會攝取到1500至2000大卡的高熱量，一天下來攝取的熱量大大爆表，體重可能也因此直線飆升。如何要吃得開心又不怕體重飆升，相信是民眾關心的課題。

台灣奇美醫學中心營養科營養師曾郁芳指出，食材的選擇是烤肉相當重要的一環，如何挑選健康又低熱量的食材，首先蛋白質的部分，可挑選低脂肉類食材，以里肌肉、雞腿肉及海鮮類取代五花肉或梅花肉，1份高脂肉類（3指寬大小）熱量約120大卡，1份低脂肉類熱量約55大卡（內臟雖為低脂肉類，但膽固醇含量較高），同樣的1份肉類卻相差65大卡，如此選擇可以減少過多油脂攝取，相對也就減少熱量的攝取。

許多人都擔心烤低脂肉類（里肌肉片或雞柳）吃起來會太乾、太柴，其實只要先使用鹽水加入些許的辛香料（如：薑末、蒜末、蔥段、義式香料等），再依據個人喜好調整醃製，不僅可增加風味、去腥，還可讓肉質變得很軟嫩。

在烤肉之餘要如何增加蔬菜搭配來提高蔬菜類攝取量，建議在肉串上加入菇類（香菇或杏鮑菇）、彩椒或青蔥，文蛤可以搭配絲瓜和金針菇包在鋁箔紙中悶烤，肉片也可包青蔥、金針菇或杏鮑菇，烤肉片也可包上生菜（萵苣、美生菜或蘿蔓葉等），注意生菜應清洗乾淨並放冰塊低溫保存，避免細菌滋生，這些搭配不僅可增加咀嚼時的水分量，也可賦予肉串多元的清甜風味。

曾郁芳提醒，許多人烤肉都會先從香腸、培根、甜不辣開始，建議改變順序，先從蔬菜類以及新鮮肉類搭配開始烤起，再來是全穀類（玉米或地瓜），最後才是高脂部位製成的香腸、培根等加工食品類，先用新鮮食物填飽肚子後，自然就會減少加工食品類的攝取。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

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