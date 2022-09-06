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吃月餅 慢性病友留心3妙招

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月餅熱量高，可搭配無糖茶解膩。（本報資料照片）
月餅熱量高，可搭配無糖茶解膩。（本報資料照片）

中秋節將至，賞月之餘也少不了美味月餅的搭配，不過，營養師提醒，月餅熱量極高，1個60公克重的小月餅熱量就超過200大卡，1顆約185公克雙蛋黃廣式月餅，熱量更達800大卡，等於1個排骨便當。尤其原本就有慢性疾病的患者，在食用月餅時要特別注意。

台灣國健署表示，月餅含有極高的油量及熱量，常見的蛋黃酥、鳳梨酥、小綠豆椪、廣式小月餅，幾口就可吃掉1個，但每1顆熱量就達200至300大卡熱量，相當於1碗飯的份量，若1天吃1顆，就應少吃1碗飯。

北投健康管理醫院營養師潘富子進一步指出，1顆鳳梨酥熱量大約為200大卡，相當於0.7碗白飯（每碗飯熱量約280 大卡）；若想消耗1顆鳳梨酥的熱量，60公斤成年人就必須慢跑24分鐘。

潘富子透露，如果是含蛋黃廣式伍仁月餅，熱量是鳳梨酥的3倍，原因在於廣式月餅的外皮是以牛油或豬油或其他油脂、雞蛋及麵粉製作而成，油脂含量偏高，如果完食1顆，就很容易超過脂肪每日建議攝取量上限的一半。

減少熱量 月餅最好分食

潘富子說，1顆約185公克雙蛋黃廣式月餅，熱量達到800大卡，幾乎等於1個滷雞腿便當的熱量，需要慢跑85分鐘，中秋期間連續1個禮拜每天吃1顆，體重將增加0.7公斤。

潘富子建議，1顆月餅可分為數人份，與親友一起享用，減少熱量。在尺寸的選擇上，越小顆越好；若當天想食用月餅，當日三餐的主食（飯、麵等）就必須減量。

搭配無糖茶 保護心血管

另外，潘富子提到，在吃月餅時可選擇無糖茶，幫助解膩，茶葉中所含的兒茶素還可幫助保護心血管、減少脂肪堆積。若本身有高血脂問題，應避免食用酥皮類月餅；高血糖糖尿病患者則需注意攝取分量，避免血糖波動幅度過大。

國健署呼籲，民眾可多食用低膽固醇的月餅：而蛋黃酥、廣式月餅內餡常含有鹹蛋黃，台式月餅加入滷肉，豆沙餡常加入豬油以增添香味，膽固醇含量均偏高較高，攝取過多，容易增加心血管疾病罹患風險。

國健署提出慢性病患者食用月餅的三大注意事項：

1.高血壓、心血管疾病病友：應挑選零反式脂肪、低膽固醇、鈉含量較低的月餅，應減少內餡有鹹蛋黃、滷肉口味的月餅。

2.糖尿病友：避免豆沙、棗泥等含糖量較高的月餅，並將月餅納入飲食計畫中，與正餐替換。糖尿病友亦為心血管疾病的高危險族群，也建議挑選零反式脂肪、低膽固醇、鈉含量較低的月餅。

3.慢性腎臟病友：需盡量減少糖分、反式脂肪、膽固醇及鈉的攝取。

(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)

營養師提醒，若患有高血脂問題，應避免食用酥皮類月餅；高血糖及糖尿病患者則需注意攝...
營養師提醒，若患有高血脂問題，應避免食用酥皮類月餅；高血糖及糖尿病患者則需注意攝取份量，避免血糖波動幅度過大。（本報資料照片）

糖尿病 心血管疾病 血糖

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