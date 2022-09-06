月餅精製糖減量 癌友也能安心吃

冰心月餅成品。（圖：大林慈濟醫院提供）

月餅要怎麼挑才吃得健康？建議選購月餅首要注意營養標示中的精製糖含量，如果吃過多的精製糖，容易造成血糖上升，分泌更多胰島素，導致肥胖、代謝症候群、糖尿病等問題產生。

精製糖吃太多，雖然不會直接致癌，但會導致身體發炎指數變高，對於正接受癌症 治療的病人來說，可能產生疲倦、食欲不振、體重流失等治療副作用變多，若是完成治療的癌症病人的復發率則會提高。

特別為癌症病友設計多種色彩「冰心月餅」，一顆50克、熱量130大卡，並加入抗發炎的亞麻仁油，精製糖僅4公克，是市售蛋黃酥用量的少了4分之1到5分之1。外皮使用天然食材的顏色，富含植化素，能清除自由基，降低發炎反應，增加抵抗力。

內餡使用全穀根莖類的芋頭，屬健康醣類，含膳食纖維、B群及鉀，有增加腸道蠕動及降血壓 的功能。

「冰心月餅」食譜（11人份）

材料 ︰

1.冰皮︰糯米粉50克、在來米粉50克、澄粉（無筋麵粉）20克、糖30克、牛奶 190㏄、植物油20㏄、抹茶粉10克

2.內餡︰芋頭泥220克、煉乳30克

3.手粉︰糯米粉30克（食用前先以中小火炒乾炒約8分鐘即可）

作法：

1.冰皮製作︰將糯米粉、在來米粉、澄粉、糖、牛奶一起倒入容器中攪拌均勻，再加入植物油拌勻過篩，放入電鍋內蒸（外鍋1米杯水）。蒸熟後將冰皮取出，稍放涼再搓揉，讓冰皮有彈性，並加入抹茶粉染色，分成小等分搓成圓形備用。

2.內餡製作︰將芋頭洗淨去皮，切片放入瓷盤中，放入電鍋蒸熟，用搗泥器壓成泥狀，拌入煉乳，再放進冰箱冷藏2至4小時。