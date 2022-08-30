我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

日本「經營之聖」稻盛和夫去世 享耆壽90歲

長沙女吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」醫：差點送命

聯合新聞網／即時報導
中國長沙一名35歲梁小姐和朋友聚餐吃火鍋，吃完後立刻喝了冰奶茶，竟讓她上吐下瀉。示意圖。（取材自ingimage）
中國長沙一名35歲梁小姐和朋友聚餐吃火鍋，吃完後立刻喝了冰奶茶，竟讓她上吐下瀉。示意圖。（取材自ingimage）

中國長沙一名35歲梁小姐日前吃完火鍋後，立刻喝下一杯冰奶茶，怎料當晚開始上吐下瀉，隔日不僅症狀未緩解，她更出現「四肢麻痺」的嚴重症狀，經過醫生檢查後才發現是「低鉀低鈣性鹼中毒」，若未及時送醫恐怕會面臨生命危險。

根據湖南頻道報導，35歲梁小姐日前和友人吃火鍋聚餐，餐後喝了杯冰奶茶，怎料回到家後開始上吐下瀉，當時她還不斷安慰自己只是吃壞肚子，但直到隔天，症狀非但沒有舒緩，她更出現四肢麻痹、右手抽蓄的狀況，家人緊急將她送醫治療。

湖南省第二人民醫院消化內科醫師黎慧娟立刻替她安排手術檢查，發現梁女因急性腸胃炎和低鉀低鈣性鹼中毒引發上吐下瀉，「吃了熱的東西後，馬上進食冰冷食物，很容易造成腸胃功能紊亂」，若不及時治療，恐怕導致低鉀性猝死、低鈣性抽蓄，引發神智昏迷，最後更可能會造成生命危險。

黎慧娟醫師指出，由於秋季氣溫變化大，容易滋生細菌，如不慎食用遭到細菌污染的食物，將可能引發急性腸胃炎導致嘔吐、腹瀉，而嘔吐、腹瀉隨之帶來體液大量流失，容易導致體內酸鹼失衡及電解質紊亂，常見症狀即為低鉀低鈣性鹼中毒。

黎慧娟醫師特別提醒，勤洗手、注意日常消毒，多食用新鮮蔬果、忌油膩生冷食物，出現變質的食物也切勿食用，若出現腹痛、腹瀉症狀必要及時就醫。

來源：芒果都市

手術 猝死

上一則

快樂動身體有助紓壓 排解負面情緒抹去不開心

延伸閱讀

痔瘡血便又腹瀉 一檢查揪出直腸癌

痔瘡血便又腹瀉 一檢查揪出直腸癌
30年老字號HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣

30年老字號HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣
九鼎軒東北費城分店新張開業 剪綵活動喜慶熱鬧

九鼎軒東北費城分店新張開業 剪綵活動喜慶熱鬧
殺死星河（一○四）

殺死星河（一○四）

熱門新聞

招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

2022-08-24 01:30
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日