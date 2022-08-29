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追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

編譯徐薏茹／綜合29日電
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

美國國家癌症研究所(NCI)針對英國50萬名愛好飲茶人士的長期研究表明，喝較多的茶與死亡風險適度降低有關；NCI的最新研究發現，與不喝茶的人相比，每日飲用兩杯茶以上的人群因任何原因死亡的風險降低9%到13%；喝較多茶也和更低的心血管疾病、缺血性心臟病、中風死亡風險有關。

該研究由國家衛生研究院(NIH)附屬機構國家癌症研究所的研究人員領導，對飲用紅茶(black tea)與其對死亡率的潛在影響進行全面的大規模分析；這項研究追蹤49萬8043名40歲至69歲的男性與女性，追蹤時間長達11年左右。

這份研究30日發表於「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine)。

茶葉含有已知能減緩發炎的有益物質，先前主要針對亞洲人的研究就已發現較高的茶類攝入量與較低的死亡風險有中度關聯，亞洲較流行喝綠茶，關於紅茶的研究結果則較不一致。

無論是哪種變項，如偏好的溫度、添加牛奶或糖、影響人體代謝咖啡因的基因變異等，均顯示出喝茶與死亡率降低的關聯。

這份研究調整健康、社經地位、抽菸、酒精攝取、飲食、年齡、種族、性別等風險因素，死亡數據來自英國國民保健署(UK National Health Service)。

研究雖發現飲茶與心臟疾病死亡的關聯，但關於癌症死亡風險並未呈現清楚的趨勢，研究員無法確定原因，可能沒有足夠的癌症死亡數據佐證。

這種基於觀察生活習慣與健康的研究並不能直接證實因果關係，研究領導人瑪姬．伊努伊-崔(Maki Inoue-Choi)表示並沒有充分的證據建議改變飲茶習慣，「如果你原本就一天喝一杯茶，我覺得這很棒。」

癌症 英國 心臟病

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