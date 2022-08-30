我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

治療睡眠障礙症「這樣做」有助一夜好眠

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人因工作、學習的節奏忙碌快速、生活也充斥著各式3C電子產品，都可能會造成睡眠品質不佳。44歲林先生發現自己不管晚上睡多久，白天總感覺很累；而25歲黃小姐最近剛和男友分手，情緒低落總是想哭，每天早上4時多眼睛睜開後就再也睡不著；而30歲從事輪班工作的謝小姐，則是因為作息不規則，為助眠亂服朋友藥物，結果睡眠及精神狀況時好時壞，甚至半夜如廁竟跌倒受傷。

睡眠障礙困擾 治療後好入眠

中榮灣橋分院身心科醫師顏士昕表示，所謂輕度睡眠障礙困擾具有下列四種情形：

（一）「入睡困難」指的是就寢後1小時內沒睡著。

（二）「睡眠維持困難」則是夜間醒來次數2次以上，且每次醒來時間超過30分鐘。

（三）「過早醒來」就是比平時醒來時間早一小時以上。

（四）「睡眠品質差」指的是在睡眠時長期處於淺眠狀況，早上起床時覺得沒有睡飽及感到疲憊。

若有上述症狀或其他睡眠問題，建議可儘速就醫評估，因醫師發現一半以上長期失眠的患者，通常伴隨有其他病症，讓醫師診斷後，才能對病症做綜合評估，徹底解決令人苦惱的失眠問題。

調整生活作息 睡前溫和儀式

顏士昕醫師提醒，若自覺有睡眠障礙問題，可先從調整生活作息做起，維持固定的就寢及起床時間，平時建立規律的運動習慣，讓身體放鬆並產生應有的疲累感，但切記避免在就寢前才運動，睡前若太餓可攝取適量豆漿、牛奶或水果等輕食，但不要吃過量加重腸胃負擔；此外，也應避免在睡前滑手機、看電視、看書、講電話等會讓副交感神經活躍興奮的活動。

一夜好眠 睡前一小時是關鍵

在睡前給自己約一小時的放鬆時間，將寢室燈光調暗，並將溫度調整涼爽一點，利於身體放鬆，藉著營造好的睡眠環境，幫助自己一夜好眠。中榮嘉灣橋分院副院長蔡政翰表示，良好的睡眠品質對於維持身心健康非常重要，藉由睡眠讓身體得到休息、修復與充電，調節一整日下來的疲憊，睡得好，心情和身體自然也會好。

【延伸閱讀】

疫情＋戰情緊繃　「廣泛性焦慮症」患者大爆發

超高齡社會來臨　小心老人憂鬱症上身！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54928

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

失眠 醫學 疫情

上一則

銀髮族消化道問題如何解？中醫親授養護之道

下一則

快樂動身體有助紓壓 排解負面情緒抹去不開心

延伸閱讀

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝

小S錄影前壓力大到失眠 躺著讓化妝師化妝
38歲女每月反覆「泌尿道感染」這樣做降低復發機率

38歲女每月反覆「泌尿道感染」這樣做降低復發機率
關節一生磨損8000萬次 研究：除了補保養品 得先注意這個

關節一生磨損8000萬次 研究：除了補保養品 得先注意這個
使用「A酸」要記得防曬 避免皮膚太刺激

使用「A酸」要記得防曬 避免皮膚太刺激

熱門新聞

招名威提醒，大腸癌可靠吃優格改善腸道。（翻攝自招名威臉書）

癌王「大腸癌」可靠一食物減低罹癌風險 改善腸道

2022-08-23 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

謹守「2不1要」 遠離血糖失衡危機

2022-08-24 01:30
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入