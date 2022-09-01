防年輕型大腸癌 注意7件事

有血便2周以上，或排便習慣改變﹙腹瀉或便秘﹚大於一個月，就要詳細檢查。（本報資料照片）

台灣藝人余天二女兒余苑綺抗癌8年仍不幸過世，醫師表示，大腸癌有年輕化的趨勢，年輕患者往往不菸、不酒，同時75%的患者都沒有家族史。因此不是超過50歲的人才要注意大腸癌，提醒注意「持續兩周以上血便」等7件事，才能遠離疾病。

台灣台南市立安南醫院胃腸肝膽科許秉毅表示，余苑綺發現大腸癌時僅31歲，歷經70次化療仍不敵病魔，讓人見識到大腸癌的可怕。很多人以為年輕、不菸、不酒，大腸癌就不會找上門，但事實上大腸癌並非中老年人的專利。

他表示，大腸癌多發生在50歲以上的成人，所謂「年輕型大腸癌」是指發生在50歲以下的大腸癌。目前大腸癌正逐漸年輕化，有1/10大腸癌是發生在50歲以下的病人，而這些年輕型大腸癌患者往往不菸、不酒，且只有1/4有大腸癌的家族史。所以，即使年輕、無不良生活習慣、無大腸癌家族史，也無法排除大腸癌的存在。

值得注意的是，年輕型大腸癌比較容易被病人和醫師所忽略，因為不論病人和醫師常有一個觀念，認為年輕又無家族史，應該不至於得到大腸癌，所以即使病人有胃腸不適症狀，也不會馬上作詳細檢查。

許秉毅表示，目前對於年輕型的大腸癌發生的機轉仍不清楚，但是有研究顯示，約有20%的年輕型大腸癌與遺傳基因有關，特別是一種叫做「林奇症候群 (Lynch syndrome)」的基因突變。不過，80%的「年輕型大腸癌」找不到與遺傳基因的關聯性。

少吃醃製、燒烤的食物。圖為牛排。（本報資料照片） 本報資料照片少吃醃製、燒烤的食物。（本報資料照片）

目前醫界對如何篩檢 出年輕型大腸癌，仍沒有很好的方法，不過，如能注意以下幾件事，將有助於年輕型大腸癌的防治，包括：

1. 有血便2周以上，或排便習慣改變﹙腹瀉或便秘﹚大於一個月，就要詳細檢查。

2. 45歲起，開始作大腸癌篩檢。

3. 減少攝取漢堡、炸雞、牛排等高脂肪性食物。

4. 少吃醃製、燒烤的食物。

5. 戒菸。

6. 避免肥胖 。

7. 多吃蔬菜 水果，並多喝開水，以保持排便通暢。