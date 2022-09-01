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醫師：5成大腸直腸癌 5年內復發

記者鄒尚謙／綜合報導

專家表示，大腸直腸癌三期治癒後復發率3成至5成，若是以4期復發的狀況來看，最高存活時間為30個月，因此除了預後，定期追蹤也相當重要。

台灣北榮大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，大腸直腸癌病患有3至5成會在五年內復發，但存活率可以到7成，關鍵在於有沒有「定期追蹤」，最好的狀況是一復發就積極介入切除；若是錯過最佳時機，就可能會讓腫瘤擴散。

黃聖捷說明，第四期復發平均存活時間為30個月，此時只能透過藥物來控制癌症擴散的狀況，等於不斷在追趕病情；但若是擴散到淋巴、肝臟、肺臟多處，可能怎麼也追不上，只能盡力拉長病患存活時間。

黃聖捷指出，大腸直腸癌病患分布，以二、三期發現最多，一、四期發現最少，通常是運氣很好才有辦法在罹患早期就發現。平均三期病患僅3至5成有症狀，四期病患則5至6成有症狀，因此仍有許多四期病患癌症已到處轉移了，但還是沒有出現症狀。

黃聖捷建議，民眾若是感到排便或吃東西不正常、體重減輕、肚子摸到硬塊、食欲下降、貧血、容易頭暈、煩躁、覺得累，都可能是前兆。但由於症狀十分多元，最重要的還是要定期追蹤，50歲至74歲民眾兩年一次糞便潛血檢查，若為50歲以下民眾，則要自我評估是否屬於高風險族群，有家族病史、工作壓力過大，或是平常喜食紅肉、高溫烹調食物、運動習慣不佳、缺乏膳食纖維等，就要自行定期到醫院進行檢查，避免太晚發現罹病，耽誤治療最佳時機。

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